Xu hướng chứng khoán 8/10, dòng tiền vẫn dè dặt

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tiếp tục rung lắc quanh 1.750 điểm trong phiên 7/10 khi động lực dẫn dắt phân tán. Chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.753,39 điểm, giảm 0,32%. Bất động sản (-0,82%), ngân hàng (-0,60%) và dịch vụ tài chính (-1,22%) là những nhóm gây áp lực chính lên chỉ số, trong khi bán lẻ (+2,66%) đóng vai trò hỗ trợ. HNX-Index giảm mạnh 2,15%, xuống 259,82 điểm; UPCoM-Index giảm 0,27%, xuống 125,29 điểm.

Thanh khoản hạ nhiệt, độ rộng thị trường cân bằng hơn nhưng tâm lý vẫn thận trọng. Giá trị giao dịch (GTGD) trên HOSE đạt 15.226 tỷ đồng, giảm 22% so với phiên trước và thấp hơn khoảng 10% so với mức bình quân một tháng.

Diễn biến dòng tiền VN-Index và nhóm VN30 phiên 7/10 (nguồn dữ liệu: SSI).

Cổ phiếu tăng giá chiếm 40,8% trên HOSE, 42,3% trên HNX và 35,4% trên UPCoM. Dòng tiền suy yếu sau hai phiên hồi phục của các chỉ số, cho thấy lực cầu vẫn dè dặt và tập trung vào một số nhóm cổ phiếu nhất định.

Về phân hóa ngành, nhóm cổ phiếu bất động sản lấy đi khoảng 4,69 điểm, ngân hàng 1,77 điểm và dịch vụ tài chính 1,18 điểm khỏi VN-Index. Áp lực bán tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số khó duy trì đà hồi phục.

Các mã giảm đáng chú ý gồm LPB (-4,33%), VRE (-3,79%), TCX (-2,77%), VHM (-1,45%), STB (-1,33%) và VIC (-0,86%).

Nhóm cổ phiếu bán lẻ đóng góp khoảng 1,47 điểm cho VN-Index, nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III tiếp tục hỗ trợ nhóm bán lẻ và một số cổ phiếu tiêu dùng.

Các mã cổ phiếu nổi bật thuộc nhóm bán lẻ gồm MSN (+4,44%), FRT (+3,79%), GVR (+3,66%), MWG (+2,54%), BSR (+2,09%), MCH (+1,21%), GMD (+4,23%) và VPB (+0,86%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng: Khối ngoại bán ròng khoảng 934 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng HOSE bị bán ròng 911 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng (-299 tỷ đồng) và tài chính (-96 tỷ đồng).

Cổ phiếu PNJ bị bán mạnh nhất với giá trị 399 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (-111 tỷ đồng), HDB (-89 tỷ đồng), FPT (-67 tỷ đồng) và VIX (-43 tỷ đồng).

Ở chiều mua, dòng tiền tập trung vào MSN (+44 tỷ đồng), BSR (+37 tỷ đồng), VIB (+32 tỷ đồng), MCH (+30 tỷ đồng) và FRT (+28 tỷ đồng).

Theo báo cáo thị trường sau phiên 7/10 của Yuanta Việt Nam, chất lượng thị trường chưa có nhiều thay đổi, với bức tranh chung là tâm lý thận trọng và dòng tiền phân hóa. Điểm tích cực là lực cầu vẫn hiện hữu và có sự lan tỏa sang các nhóm ngành được kỳ vọng có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực như bán lẻ, tiêu dùng, cao su và dầu khí. Tuy nhiên, dòng tiền lớn vẫn tỏ ra dè dặt đối với các nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Trong bối cảnh phân hóa hiện tại, nhà đầu tư cần thận trọng với kỳ vọng về một nhịp hồi phục bền vững lên vùng 1.780-1.800 điểm ngay trong tuần. Thay vào đó, VN-Index vẫn có khả năng tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.750 điểm trong những phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục để chốt lời đối với những vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8, qua đó bảo toàn hiệu suất và đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức thận trọng, khoảng 30% cổ phiếu/70% tiền mặt. Hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đã tăng mạnh và đang ở vùng giá cao, thay vào đó, kiên nhẫn theo dõi và chờ cơ hội giải ngân trở lại tại các nhóm có sức mạnh tương đối tốt và triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực.

Các nhóm đáng chú ý gồm bán lẻ (MWG, FRT, DGW), cao su (PHR, GVR, TRC), tiêu dùng (MCH, VNM), dầu khí (BSR, PVT, PVS, PVP) và ngân hàng (MBB, VPB, HDB). Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân nếu tâm lý thị trường cải thiện tại vùng 1.720 điểm hoặc khi mức chiết khấu trở nên hấp dẫn hơn quanh vùng 1.670 điểm trong trường hợp VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.720 điểm.