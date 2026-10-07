Xu hướng chứng khoán 7/10, tiếp tục cơ cấu danh mục

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) hồi phục nhẹ nhưng chất lượng thị trường vẫn phân hóa trong phiên giao dịch 7/10.

Chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.759,08 điểm, tăng 0,34%. Các nhóm dịch vụ tài chính (+1,04%), dầu khí (+1,77%), du lịch (+3,49%) và bán lẻ (+0,83%) đóng vai trò hỗ trợ chính. Ngược lại, công nghệ (-2,17%) và công nghiệp (-1,58%) gây áp lực lên chỉ số. HNX-Index giảm 1,52% xuống 265,53 điểm, trong khi UPCoM-Index đi ngang tại 125,63 điểm.

Diễn biến VN-Index phiên 6/10 (nguồn dữ liệu: Yuanta Việt Nam).

Giá trị giao dịch (GTGD) trên HOSE đạt 19.579 tỷ đồng, tăng 45% so với phiên trước (DoD), cải thiện rõ rệt so với mặt bằng thanh khoản gần đây nhưng vẫn chưa trở lại mức sôi động. Tỷ lệ cổ phiếu tăng giá chỉ đạt 35,1% trên HOSE, 28,1% trên HNX và khoảng 29,5% trên UPCoM. Thanh khoản gia tăng trong khi số mã giảm vẫn chiếm ưu thế cho thấy dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhưng chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu nhất định.

Về diễn biến ngành. Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính đóng góp khoảng 1,56 điểm, dầu khí đóng góp 1,25 điểm, trong khi bất động sản và du lịch cùng đóng góp khoảng 1,20 điểm cho VN-Index.

Các mã tăng đáng chú ý gồm VPL (+4,52%), MSB (+3,60%), TCX (+2,88%), BSR (+2,30%), MWG (+2,15%), VNM (+2,10%), LPB (+2,09%), VHM (+1,02%), VPB (+0,87%) và VCB (+0,53%).

Nhóm công nghệ lấy đi khoảng 0,66 điểm của VN-Index, trong khi công nghiệp, bảo hiểm và tiện ích tiếp tục suy yếu. FPT là một trong những mã gây áp lực lớn nhất trong nhóm vốn hóa lớn. Các cổ phiếu giảm đáng chú ý gồm FPT (-2,42%), KOS (-6,93%), SSB (-3,72%), ACB (-1,90%), SHB (-0,90%) và STB (-0,44%).

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.521 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng HOSE ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 2.613 tỷ đồng. HDB chịu áp lực bán ròng lớn nhất, gần 1.958 tỷ đồng, tiếp đến là VJC (-771 tỷ đồng), PNJ (-102 tỷ đồng) và TCB (-86 tỷ đồng). Ở chiều mua ròng, dòng tiền tập trung vào SHB và VIC, cùng đạt khoảng 78 tỷ đồng mỗi mã, tiếp theo là GMD (+60 tỷ đồng), VND (+50 tỷ đồng) và DCM (+45 tỷ đồng).

Báo cáo phân tích thị trường sau phiên giao dịch 6/10 của Yuanta Việt Nam cho rằng, VN-Index thu hẹp đà giảm và phục hồi về cuối phiên đã giúp duy trì sắc xanh về mặt điểm số. Tuy nhiên, độ rộng thị trường kém tích cực cho thấy chất lượng phục hồi còn hạn chế, trong khi tâm lý nhà đầu tư chưa đủ lạc quan để kỳ vọng vào một nhịp tăng đáng kể.

Trong ngắn hạn, một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ vẫn có thể hỗ trợ thị trường trong nửa đầu tuần, bao gồm nhóm Vingroup, nhịp hồi kỹ thuật của nhóm tài chính và đà tăng tiếp diễn của nhóm dầu khí, bán lẻ. Dù vậy, nhà đầu tư cần thận trọng với kỳ vọng VN-Index sớm lấy lại mốc 1.800 điểm và duy trì đà tăng bền vững trong tuần. Kịch bản có khả năng xảy ra hơn là chỉ số tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.750 điểm.

Theo Yuanta Việt Nam, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi phục để chốt lời từng phần đối với những vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8, qua đó bảo toàn thành quả đầu tư và đưa tỷ trọng danh mục về mức thận trọng, khoảng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt.

Đồng thời, hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đã tăng mạnh hoặc đang giao dịch ở vùng giá cao. Thay vào đó, nhà đầu tư nên kiên nhẫn theo dõi và chờ cơ hội giải ngân trở lại vào các nhóm ngành có sức mạnh tương đối tốt và triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực, bao như MWG, FRT, DGW, PHR, GVR, TRC, MCH, VNM, BSR, PVT, PVS, PVP, MBB, VPB, HDB.

Việc giải ngân nên được cân nhắc khi tâm lý thị trường ổn định và VN-Index phục hồi tại vùng hỗ trợ 1.720 điểm. Trong trường hợp chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ này, nhà đầu tư có thể chờ các mức chiết khấu hấp dẫn hơn quanh 1.670 điểm trước khi xem xét gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.