Xu hướng chứng khoán 30/9, theo dõi ngành có kết quả kinh doanh tốt

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) giằng co trong phiên 29/9, nhóm dầu khí nâng đỡ trong khi ngân hàng và bất động sản gây sức ép.

VN-Index đóng cửa tại 1.777,73 điểm, giảm 0,17% với nhóm Dầu khí nâng đỡ trong khi các nhóm ngành Tài chính và Bất động sản kìm hãm thị trường. HNX-Index giảm 0,52% còn 269,91 điểm, UPCoM-Index tăng 0,36% lên 125,67 điểm.

Thanh khoản thấp, tâm lý vẫn thận trọng: GTGD HOSE đạt 12.338 tỷ đồng, giảm 18% DoD và thấp khoảng 21% so với mặt bằng thanh khoản 1 tháng xét theo các nhóm ngành. Độ rộng vẫn yếu, cổ phiếu tăng chiếm 36,3% HOSE.

Diễn biến VN-Index phiên 29/9 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Dầu khí và tài nguyên trở thành điểm tựa chính khi giá dầu duy trì vùng cao. Brent tiếp tục giao dịch trên 106 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung Trung Đông, hỗ trợ tâm lý nhóm năng lượng. Các mã vẫn tăng nổi bật gồm PVT (+6,40%), PLX (+2,39%), PVS (+2,10%), GAS (+1,68%), cùng các cổ phiếu tiêu biểu nâng đỡ điểm số khác: GVR (+3,42%), BID (+0,42%) và VHM (+0,43%).

Ngân hàng và bất động sản tạo áp lực lớn lên chỉ số: VIC là mã kéo giảm mạnh nhất, theo sau bởi LPB, STB, VCB và nhóm Ngân hàng, Bất động sản cũng suy yếu với NVL giảm sâu. Các mã ảnh hưởng tiêu cực tiêu biểu gồm PNJ (-6,84%), NVL (-6,79%), LPB (-4,40%), STB (-1,81%), MBB (-1,05%), VPL (-0,88%), VIC (-0,82%), FPT (-0,78%), TCB (-0,76%) và VCB (-0,51%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung mạnh vào ngân hàng: Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 380 tỷ đồng toàn thị trường, riêng HOSE -398,6 tỷ; HNX +19,9 tỷ và UPCoM -1,5 tỷ.

Áp lực bán tập trung ở ngân hàng (-404 tỷ) và bất động sản (-96 tỷ), trong khi dầu khí được mua ròng +138 tỷ. VPB bị bán mạnh nhất (-249 tỷ), còn PVT dẫn đầu mua ròng (+60,8 tỷ).

Theo Yuanta Việt Nam, chỉ số VN-Index rung lắc tại vùng hỗ trợ quanh vùng 1.760 – 1.770 điểm kèm chất lượng thị trường tương đối yếu thể hiện qua thanh khoản thấp, độ rộng kém khả quan và lượng cổ phiếu phá đáy vẫn cao. Vì vậy, cơ hội đầu tư có hiện hữu nhưng không phân tán mà chủ yếu chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu vốn trung bình – lớn có triển vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận dương tiêu biểu trong quý 3 như: Dầu khí (PVT, BSR, GAS), Bán lẻ (FRT, MWG, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC, DPR), Tiêu dùng (MCH, VNM).

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta khuyến nghị, nhà đầu tư theo dõi chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức mức thận trọng (40% cổ phiếu/30% tiền mặt).

Đồng thời, nhà đầu tư nên theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có kết quả kinh doanh quý 3/2026 tích cực nếu tâm lý thị trường có dấu hiệu phục hồi khi VN-Index ổn định quanh vùng 1.760 điểm hoặc cân bằng lại sau khi giảm về 1.720 điểm.