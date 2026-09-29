Xu hướng chứng khoán 29/9 nên theo dõi dòng dẫn dắt như dầu khí, bán lẻ

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) thu hẹp đà điều chỉnh và đóng cửa giảm nhẹ về 1,780.7 điểm (-0.25%) tại vùng hỗ trợ tạo bởi gap tăng ngày 24/8 thiết lập ngưỡng tâm lý mới kể từ thời điểm đấy.

Động lực dẫn dắt giúp VN-Index duy trì ổn định trên vùng hỗ trợ này chủ yếu nhờ nhóm ngành Dầu khí tiếp tục tăng mạnh: BSR (+6.6%), PVD (+3.6%), GAS (+3.7%). Ngân hàng quốc doanh thu hẹp đà giảm, đảo chiều cuối phiên: VCB (+0.5%), BID (+0.0%), STB (+0.9%) và nhóm cổ phiếu Vingroup chững lại đà giảm, tăng nhẹ trong phiên: VHM (+0.6%), VPL (+0.4%), VIC (-0.0%), VRE (-0.4%).

Diễn biến VN-Index phiên 28/9 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Về mặt kỹ thuật, dù VN-Index hồi phục cuối phiên nhưng có nhiều tín hiệu kém khả quan cần thận trọng lưu ý về chất lượng nội tại của thị trường.

Chỉ số tâm lý và độ rộng thị trường vẫn kém khả quan. Lượng cổ phiếu tăng trong phiên vẫn nghiêng về bức tranh tiêu cực khi chỉ hơn 28% cổ phiếu tăng. Thanh khoản tiếp tục duy trì thận trọng ở vùng trung bình thấp (15,096 tỷ/phiên) thể hiện tâm lý giao dịch vẫn không lạc quan và lan toả.

Ngoài ra lượng cổ phiếu vượt đáy 1 năm trong HSX cũng đã tăng lên 13.3% (vùng cao tương đương các giai đoạn điều chỉnh tháng 3, tháng 6), cho thấy mặt bằng chung lượng cổ phiếu tiếp diễn xu hướng giảm vẫn còn khá lớn.

Theo Yuanta Việt Nam, cơ hội đầu tư chọn lọc, không dàn trải và khả quan hơn ở nhóm vốn lớn.

Yuanta Việt Nam cho rằng, xu hướng ngắn và trung hạn của HNX, VNMID, VNSMALL đều có tiêu cực, đồng thời hiệu suất kể từ đầu năm của 2 nhóm vốn hoá này vẫn giảm hơn 16% kể từ đầu năm. Riêng VN30 vẫn duy trì được hiệu suất kể từ đầu năm chỉ giảm 5.3% và cả hai xu hướng đều ngắn hạn và trung hạn đều là trung lập cho thấy cơ hội đầu tư chọn lọc vẫn còn hiện hữu khả quan hơn ở nhóm này

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thận trọng và thu hẹp về mức (30% cổ phiếu/70% tiền mặt). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có kết quả kinh doanh quý Q3 tích cực như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM), Bán lẻ (MWG, DGW FRT) hay Bảo hiểm (BVH).