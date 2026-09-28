Xu hướng chứng khoán 28/9, hạ tỷ trọng cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tiếp tục quán tính giảm trong phiên sáng 25/9 nhưng hồi phục mạnh trong phiên chiều, trong đó VN-Index phục hồi khởi sắc nhờ đà bứt phá mạnh mẽ từ các cổ phiếu trụ cột. Kết phiên, VN-Index tăng 0.56% lên mốc 1,785.11 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index và UPCoM-Index biến động nhẹ, lần lượt dừng tại 272.21 điểm (-0.21%) và 125.21 điểm (-0.49%). Về thanh khoản, tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt 15,298 tỷ đồng (giảm 8% DoD).

Diễn biến VN-Index 25/9 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Bộ đôi bất động sản VHM (+5.66%) và VIC (+0.87%) đóng vai trò là điểm tựa lớn nhất cho chỉ số. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng và năng lượng đồng loạt tiếp sức với sự bứt phá của VPB (+4.07%), VPL (+2.18%), TCB (+0.91%), BSR (+1.33%), GEE (+4.23%) và NAB (+3.33%).

Trên sàn HNX, điểm sáng nâng đỡ chỉ số đến từ THD (+2.81%), kết hợp với đà tăng tích cực tại SHN (+5.41%), DHT (+1.49%), DNP (+2.50%), HHC (+5.26%), VC3 (+1.29%), LAS (+4.17%) và C69 (+1.84%).

Ở chiều ngược lại, lực cản hạ nhiệt diễn ra thưa thớt ở một số mã riêng lẻ như GAS (-1.83%), SSB (-2.75%), VNM (-1.32%), HPG (-0.72%) trên sàn HOSE và NVB (-1.47%), KSF (-1.03%), PGS (-9.76%) tại sàn HNX.

Khối ngoại bán ròng -229 tỷ đồng trên toàn thị trường (chủ yếu thu hẹp tỷ trọng tại nhóm Ngân hàng với TCB -115 tỷ đồng, MSB -98 tỷ đồng, HPG -79 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh nhóm Hàng Tiêu dùng (+207 tỷ đồng) và Dầu khí (+103 tỷ đồng). Sức cầu từ nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua ròng ở SBT (247 tỷ đồng), BSR (108 tỷ đồng), DCM (45 tỷ đồng), VHM (42 tỷ đồng) và FRT (36 tỷ đồng).

Theo Yuanta Việt Nam, VN-Index hồi phục nhẹ trở lại trong phiên cuối tuần với thanh khoản vẫn duy trì ở mặt bằng thấp và dưới trung bình 20 phiên. Thị trường đang có tín hiệu thay đổi cấu trúc khi vi phạm khu vực 1,780 điểm phản ánh nhịp điều chỉnh có thể đang hình thành.

Diễn biến hồi phục trong phiên vẫn chưa đáng tin cậy khi phần lớn điểm số đến từ nhóm Vingroup và VPB và TCB. Chỉ báo động lượng đang đi xuống phản ánh động lượng thị trường suy yếu. Do đó, nhà đầu tư lưu ý nhịp điều chỉnh có thể mở rộng khi vùng 1,760 – 1,780 điểm bị xuyên thủng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta Việt Nam cho rằng, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thận trọng và thu hẹp về mức (30% cổ phiếu/70% tiền mặt). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Q3 tích cực như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM), Bán lẻ (MWG, DGW FRT) hay Bảo hiểm (BVH).