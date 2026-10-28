Xu hướng chứng khoán 28/10, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng 60% cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) gần như đi ngang khi lực kéo từ VIC bù đắp áp lực bán tại nhóm ngân hàng và dầu khí. VN-Index đóng cửa tại 1.761,87 điểm, giảm 0,10%, trong bối cảnh nhóm tài chính tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,07% lên 259,50 điểm và UPCoM-Index tăng 0,06% lên 126,26 điểm.

Giá trị giao dịch trên HSX đạt 13.922 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân ba tháng khoảng 16.610 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ phiếu tăng giá/giảm giá lần lượt đạt 32,8%/52,3% trên HSX, 33,7%/42,6% trên HNX và 31,0%/42,6% trên UPCoM. VNMidcap giảm 0,53% và VNSmallcap giảm 0,48%, mạnh hơn mức giảm của VN-Index, cho thấy mặt bằng cổ phiếu, đặc biệt ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, đang diễn biến yếu hơn chỉ số chung.

Nhóm bất động sản đóng góp khoảng 4,05 điểm cho VN-Index, tiếp đến là bán lẻ với 0,44 điểm và du lịch với 0,39 điểm. Riêng VIC đóng góp khoảng 5,28 điểm cho chỉ số.

Diễn biến VN-Index phiên 27/10 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Các mã hỗ trợ thị trường đáng chú ý gồm VIC (+1,35%), VPL (+1,16%), MWG (+1,20%), MBB (+0,51%), MSB (+1,61%), VJC (+0,68%), MSN (+0,55%), SHB (+0,93%) và HPG (+0,48%).

Trong khi đó, nhóm ngân hàng lấy đi khoảng 3,16 điểm của VN-Index, dầu khí và dịch vụ tài chính lần lượt làm giảm 1,81 điểm và 1,19 điểm.

Các mã giảm đáng chú ý gồm LPB (-2,54%), GAS (-1,99%), VPB (-1,69%), GVR (-1,56%), TCX (-1,73%), CTG (-0,82%) và BSR (-1,70%).

Đáng chú ý, một số nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa từng duy trì đà tăng trong giai đoạn trước cũng bắt đầu điều chỉnh, cho thấy áp lực bán đang có dấu hiệu lan rộng hơn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 318 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, HSX ghi nhận giá trị bán ròng 441 tỷ đồng, HNX bán ròng 8 tỷ đồng, trong khi UPCoM được mua ròng 131 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung chủ yếu ở các nhóm công nghệ (-151 tỷ đồng), ngân hàng (-120 tỷ đồng), công nghiệp (-91 tỷ đồng) và dầu khí (-64 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền mua có xu hướng tập trung vào TCB và một số cổ phiếu bất động sản.

Theo Yuanta Việt Nam, tâm lý thận trọng khiến nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài quan sát, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo động lực tăng giá trên diện rộng. Vì vậy, áp lực bán ngắn hạn sau một tuần hồi phục trước đó vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, lực bán chưa thực sự quyết liệt, chủ yếu mang tính chất chốt lời ngắn hạn hoặc đóng các vị thế về mức hòa vốn nhằm bảo toàn hiệu quả đầu tư.

Dù vậy, diễn biến điều chỉnh và độ rộng thị trường đang kém tích cực hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Trong khi đó, khả năng giữ nhịp của nhóm vốn hóa lớn có dấu hiệu cải thiện. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư trong ngắn hạn cần được lựa chọn kỹ lưỡng hơn, ưu tiên các cổ phiếu thuộc rổ VN30 cùng những mã có thanh khoản tốt và vốn hóa lớn trong nhóm vốn hóa vừa.

Về chiến lược ngắn hạn, Yuanta Việt Nam cho rằng, đà hồi phục của thị trường vẫn có triển vọng tiếp diễn trong tuần này. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng khoảng 60% cổ phiếu và 40% tiền mặt để tận dụng các nhịp hồi phục, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn có triển vọng tích cực.

Trong trường hợp VN-Index giữ vững vùng 1.750–1.760 điểm và áp lực bán tại nhóm ngân hàng hạ nhiệt, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân ngắn hạn vào những cổ phiếu có sức mạnh tương đối cao, triển vọng kết quả kinh doanh tích cực và định giá hoặc vùng giá còn hấp dẫn.

Các nhóm ngành đáng chú ý gồm bán lẻ với MWG, FRT; tiêu dùng với MSN, MCH, VNM; cảng biển với GMD, DVP; cao su với GVR. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể theo dõi một số cổ phiếu riêng lẻ như VHM, HT1, ANV, TNG và MSH.