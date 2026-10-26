Xu hướng chứng khoán 26/10, tín hiệu đảo chiều chưa chắc chắn

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) trải qua tuần giao dịch đầy biến động với khởi đầu không suôn sẻ khi chỉ số giảm điểm trong hai phiên đầu tuần, có thời điểm lùi về vùng 1.677 điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư bi quan. Tuy nhiên, ba phiên giao dịch tiếp theo chứng kiến dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ, giúp chỉ số liên tục chinh phục lại những mốc điểm đã đánh mất và kết tuần trên đường trung bình động MA50 tại vùng 1.772 điểm.

Mặc dù đà tăng của VN-Index được đóng góp đáng kể bởi bộ đôi cổ phiếu nhà Vingroup là VIC và VHM, nhiều nhóm cổ phiếu khác cũng ghi nhận sự phục hồi tích cực sau quá trình điều chỉnh sâu và kéo dài trong nhiều tuần trước đó, tiêu biểu là bất động sản, xây dựng và bất động sản khu công nghiệp.

Ở chiều ngược lại, PNJ tiếp tục đi xuống, khiến kỳ vọng của cổ đông về khả năng phục hồi của doanh nghiệp này thêm phần lung lay.

Diễn biến kém tích cực của cổ phiếu PNJ cũng tương phản với đà hồi phục chung của thị trường, đặc biệt khi doanh nghiệp từng được xem là một trong những đại diện tiêu biểu của nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Bức tranh VN-Index phiên 23/10 (dữ liệu Fireant).

Trên đồ thị tuần, VN-Index hình thành cây nến tăng điểm với bóng nến dưới dài, cho thấy lực cầu xuất hiện mạnh tại vùng giá thấp. Chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất tuần, trong khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn 15,1% so với mức bình quân 20 tuần.

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 19/10 đến 23/10, VN-Index đóng cửa tại 1.774,15 điểm, tăng 68,24 điểm, tương đương 4,00%.

Đà tăng của thị trường được củng cố bởi thanh khoản cải thiện. Lũy kế cả tuần, khối lượng giao dịch trên sàn Hose đạt 718 triệu cổ phiếu, tăng 22,49%; giá trị giao dịch đạt 15.865 tỷ đồng, tăng 19,94%.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng khi có 29/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (+13,68%), dịch vụ ăn uống và lưu trú (+7,93%) và bất động sản khu công nghiệp (+7,88%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ngược lại, đường (-4,43%), bảo hiểm (-2,37%) và dịch vụ tư vấn (-1,38%) là những nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể quy mô bán ròng trong tuần, với giá trị bán ròng lũy kế đạt 967 tỷ đồng. TCB, MSN và VIC lần lượt là ba cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất, với giá trị tương ứng 991 tỷ đồng, 392 tỷ đồng và 307 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ACB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 846 tỷ đồng, tiếp theo là FPT với 644 tỷ đồng và VCB với 311 tỷ đồng.

Theo chứng khoán Kirins, VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp, trong đó có ba phiên tăng liên tiếp đáng chú ý với thanh khoản đều cao hơn mức bình quân 20 phiên. Điểm trừ là biên độ tăng của chỉ số có dấu hiệu thu hẹp dần qua từng phiên.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, thanh khoản cải thiện đáng kể so với phiên trước đó, với khối lượng giao dịch vượt 17,6% mức bình quân 20 phiên. Diễn biến này góp phần củng cố tín hiệu phục hồi của VN-Index và mở ra khả năng chỉ số tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.

Xét trên đồ thị tuần, VN-Index ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 4,0%, đi kèm khối lượng khớp lệnh cao hơn 15,1% so với mức bình quân 20 tuần. Việc chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất tuần trong bối cảnh thanh khoản gia tăng là tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng giảm điểm kéo dài trong bốn tuần trước đó đã có dấu hiệu chững lại.

Tuy nhiên, tín hiệu đảo chiều sang xu hướng tăng bền vững vẫn chưa được xác nhận, do đà tăng của VN-Index chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Hiện tại, VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự 1.776–1.780 điểm. Vì vậy, dù các tín hiệu phục hồi tương đối tích cực, Chứng khoán Kirins vẫn chưa quay lại vị thế mua ròng mới. Chiến lược được ưu tiên trong những phiên tới là duy trì sự thận trọng, cân nhắc bán ra và hạ tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự nêu trên.

Đối với hoạt động giải ngân, Chứng khoán Kirins ưu tiên chờ VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm để tìm kiếm cơ hội mua thăm dò với mức độ an toàn cao hơn.