Xu hướng chứng khoán 24/9, theo dõi điểm mua nhóm ngành dẫn dắt

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) phiên 23/4 chìm trong sắc đỏ trên cả ba sàn trước áp lực điều chỉnh diện rộng.

Kết phiên, VN-Index giảm -0.84% xuống mốc 1,801.65 điểm, HNX-Index lùi -0.17% về 276.45 điểm và UPCoM-Index giảm nhẹ -0.10% dừng ở 126.01 điểm. Về thanh khoản, sàn HOSE ghi nhận sự gia tăng dòng tiền mạnh mẽ đạt 17,840 tỷ đồng (tăng 37% so với phiên trước).

Áp lực giảm điểm lớn nhất đè nặng lên chỉ số đến từ nhóm cổ phiếu họ VinGroup như VIC (-3.20%) và VHM (-1.73%), VPL (-3.18%), cùng sự hạ nhiệt của bộ ba cổ phiếu lớn VCB (-0.68%) và GAS (-1.40%)… Tương tự tại sàn HNX, đà giảm tập trung chính ở THD (-0.40%), PGS (-6.79%), BAB (-0.93%), SHS (-0.70%) và DNP (-4.31%).

Diễn biến VN-Index phiên 23/4 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Ở chiều ngược lại, lực đỡ thị trường ghi nhận điểm sáng tích cực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ. Trên sàn HOSE, TCB (+2.63%) và LPB (+2.16%) đóng góp tích cực nhất vào đà hồi phục, đi kèm sắc xanh từ GEE (+6.62%), MSB (+4.01%), HDB (+1.63%), FRT (+6.95%) và TPB (+3.51%). Tại sàn HNX, NVB (+1.44%) là cổ phiếu dẫn dắt đà tăng chính cho chỉ số.

Giao dịch khối ngoại quay lại trạng thái bán ròng mạnh trên toàn thị trường với tổng giá trị -1,057 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại bán ròng áp đảo tại các mã VPB (-289 tỷ đồng), ACB (-142 tỷ đồng), VHM (-131 tỷ đồng), TCB (-86 tỷ đồng) và FRT (-77 tỷ đồng). Ở chiều nâng đỡ, khối ngoại tập trung mua ròng lớn nhất tại VIC (97 tỷ đồng), FUESSVFL (70 tỷ đồng), TPB (43 tỷ đồng), DCM (30 tỷ đồng) và VPI (24 tỷ đồng).

VN-Index có phiên tăng giảm đan xen với thanh khoản có xu hướng tăng ở những phiên giảm, phản ánh lực bán đáng chiếm ưu thế. Chỉ số đang co hẹp biên độ dao động cho nên nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu phá vỡ đi lên khỏi 1820 điểm hoặc phá vỡ 1780 điểm đi xuống. Các nhóm ngành đang có sự phân hóa với nhóm Ngân hàng thương mại, Bán lẻ, Cao su và Phân bón đang có quán tính tăng tích cực trong khi nhóm Vingroup đang bị chốt lời. Vùng 1760 – 1780 điểm là hỗ trợ quan trọng để đưa ra quyết định bảo vệ danh mục trong trường hợp chỉ số phá vỡ khu vực này.

Chiến lược ngắn hạn: Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Q3 tích cực như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM), Bán lẻ (MWG, DGW FRT) hay Bảo hiểm (BVH).