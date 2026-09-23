Xu hướng chứng khoán 23/9, kiên nhẫn chờ tín hiệu tích cực

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) càng giao dịch về cuối phiên 22/9 càng nới rộng biên độ tăng điểm.

Bên cạnh những "ngôi sao" nổi bật như nhóm cổ phiếu cùng hệ sinh thái (VIX, GEX, GEE…), MSN ( 3.84%) và MSB ( 3.45%), VIC và VHM quay trở lại làm bệ đỡ chỉ số đáng tin cậy cho thị trường chung với mức đóng góp lên tới ( 15.98 điểm).

Ở chiều ngược lại, phần lớn các nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh tương đối thấp, duy chỉ có SSB xuất hiện phiên giảm kịch sàn thứ hai liên tiếp sau giai đoạn "vững ngôi vương" cổ phiếu có sức mạnh giá tốt nhất VN-Index giai đoạn vừa qua. Hiện tại thị trường đang trong quá trình phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành, tuy nhiên vẫn sẽ xuất hiện những cái tên có khả năng bước vào xu hướng tăng với câu chuyện riêng biệt về tiềm năng hoạt động kinh doanh.

Diễn biến giá tại nhóm cổ phiếu nằm trong VN30 phiên 22/9. Nguồn dữ liệu: SSI.

Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (163 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (127 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-27.9%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch 22/09, VN-Index ở mức 1,816.93 điểm, tăng 17.26 điểm ( 0.96%).

Thanh khoản thị trường quay lại mức kém nhộn nhịp khi thấp hơn tới (-27.9%) so với mức bình quân 20 phiên.

Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 541 triệu cổ phiếu (-17.90%), tương đương giá trị đạt 13,030 tỷ đồng (-25.08%).

Dù phần lớn điểm số có được nhờ công của bộ đôi VIC và VHM, tuy nhiên thị trường vẫn kết phiên với 24/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thiết bị điện ( 4.35%), Khai khoáng ( 3.74%) và Bất động sản ( 2.64%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất.

Ở chiều ngược lại, Thủy sản (-2.49%), Nhựa (-1.27%) và Chăn nuôi (-1.05%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất 22/9.

Mặc dù bán ròng phần lớn thời gian trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài kết phiên với giá trị mua ròng đạt 54 tỷ đồng. SBT 131 tỷ đồng, MCH 68 tỷ đồng và VIC 50 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, TCB -87 tỷ đồng, VHM -54 tỷ đồng, VPB -50 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Theo đánh giá của Chứng khoán Kirins, sắc xanh đã quay lại sau 2 phiên điều chỉnh trước đó và đóng cửa vượt mốc tâm lý 1,800 điểm.

Cũng theo Kirins, điểm đáng chú ý là sắc xanh chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như (VIC, VHM) đóng góp tới 16 điểm trong tổng số 17.26 điểm tăng của VN-Index.

Bên cạnh đó thanh khoản phiên 22/9 sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh ở mức thấp khi sụt giảm (-27.9%) so với mức bình quân 20 phiên.

Biên độ tăng điểm chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản sụt giảm nên động lượng tăng điểm không lớn, chưa đủ tín hiệu để xác nhận tín hiệu đảo chiều tích cực. Vì vậy Kirins tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ danh mục hiện tại, kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn.