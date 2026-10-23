Xu hướng chứng khoán 23/10, nhà đầu tư cần kiểm soát rủi ro danh mục

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, với mức tăng đáng kể nhờ sự đóng góp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Riêng VIC và VHM đã đóng góp 18,62 điểm, tương đương gần 85% mức tăng của chỉ số trong phiên 22/10.

Bên cạnh nhóm Vingroup, một số cổ phiếu cũng thu hút sự chú ý của dòng tiền, đáng chú ý là ORS (chứng khoán), GMD (cảng biển), HDC (bất động sản) và PET (bán lẻ).

Ngoại trừ bộ đôi VIC và VHM, phần lớn cổ phiếu có mức tăng mạnh tập trung ở nhóm vốn hóa vừa (midcap). Điều này cho thấy diễn biến tăng điểm của VN-Index chưa phản ánh đầy đủ xu hướng vận động của các nhóm ngành trên thị trường.

Toàn cảnh VN-Index phiên 22/10 (dữ liệu: Fireant).

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía giảm điểm, với 174 mã giảm so với 157 mã tăng. Trong khi đó, thanh khoản khớp lệnh cao hơn 6,6% so với mức bình quân 20 phiên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10, VN-Index đóng cửa tại 1.760,63 điểm, tăng 21,96 điểm, tương đương 1,26%.

Theo báo cáo thị trường của Chứng khoán Kirins, thanh khoản thị trường giảm đáng kể so với phiên giao dịch trước đó, nhưng vẫn cao hơn 6,6% so với mức bình quân 20 phiên.

Lũy kế đến cuối phiên, khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt 673 triệu cổ phiếu, giảm 29,11% so với phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 15.329 tỷ đồng, giảm 24,63%.

Độ rộng thị trường nghiêng về sắc xanh khi có 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản tăng mạnh nhất với 3,06%, tiếp đến là dịch vụ ăn uống và lưu trú với 2,07% và dầu khí với 2,06%.

Ở chiều ngược lại, khai khoáng giảm 1,50%, hóa chất cơ bản giảm 0,78% và nhựa giảm 0,65%. Đây là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất trong phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp, với giá trị đạt 342 tỷ đồng vào cuối phiên.

VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với 239 tỷ đồng, tiếp theo là TCB với 178 tỷ đồng và VHM với 161 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 264 tỷ đồng, tiếp đến là KDC với 96 tỷ đồng và STB với 85 tỷ đồng.

Theo Chứng khoán Kirins, VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, tuy nhiên biên độ tăng đã thu hẹp đáng kể so với phiên trước. Đà tăng trong phiên 22/10 chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc Vingroup, gồm VIC và VHM, trong khi mức độ lan tỏa sang các nhóm ngành khác không rõ nét như phiên trước đó.

Thanh khoản giảm so với phiên liền trước nhưng vẫn duy trì ở mức khá, với khối lượng khớp lệnh tương đương mức bình quân 20 phiên.

Đáng chú ý, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá (gap tăng) và duy trì mức đóng cửa cao, qua đó phát đi tín hiệu tích cực về khả năng đảo chiều theo phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, do đà tăng chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, tín hiệu xác nhận đảo chiều vẫn thiếu tính thuyết phục.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần duy trì quan điểm thận trọng và chưa mở vị thế mua ròng mới. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục đưa VN-Index lên vùng 1.776–1.780 điểm để cân nhắc bán giảm tỷ trọng tại những cổ phiếu đang thua lỗ, qua đó chủ động kiểm soát rủi ro danh mục.