Xu hướng chứng khoán 22/9, chờ điểm mua tại nhóm ngành dẫn dắt

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh trên cả ba sàn khi lực bán chiếm ưu thế.

Khép lại phiên, VN-Index giảm -0.88% xuống mốc 1,799.67 điểm, HNX-Index lùi -0.33% về 274.38 điểm và UPCoM-Index giảm nhẹ -0.04% dừng ở 126.35 điểm.

Về thanh khoản, sàn HOSE ghi nhận giá trị giao dịch đạt 17,392 tỷ đồng (giảm -33% so với phiên trước)

Lực cản lớn nhất kéo giảm chỉ số đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn trên sàn HOSE, đứng đầu là VIC (-2.57%) và VHM (-4.08%), kết hợp với sự hạ nhiệt tại VCB (-1.67%), LPB (-3.90%), SSB (-6.05%), HPG (-2.09%), STB (-1.92%) và VCK (-3.03%). Phía sàn HNX, áp lực giảm điểm tập trung chính ở THD (-1.04%), SHS (-2.08%), HUT (-1.54%), MBS (-1.76%) và BAB (-0.91%).

Diễn biến VN-Index phiên 21/9 (nguồn: Yunata Việt Nam).

Ở chiều ngược lại, nỗ lực nâng đỡ thị trường ghi nhận sự nâng đỡ tích cực từ nhóm ngân hàng và tiêu dùng.

Trên sàn HOSE, VPB (+3.64%) và VJC (+6.98%) dẫn dắt nhịp tăng, đi kèm sắc xanh từ BSR (+4.47%), CTG (+2.48%), TCB (+2.06%), BID (+1.26%), MBB (+1.51%) và ACB (+2.28%). Tại sàn HNX, NVB (+3.91%) và IDC (+3.11%) là điểm sáng nâng đỡ chỉ số.

Khối ngoại bán ròng 677 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Khối ngoại bán ròng tập trung tại bộ đôi bất động sản VHM (-292 tỷ đồng), VIC (-115 tỷ đồng), cùng các mã FPT (-67 tỷ đồng), SSI (-56 tỷ đồng) và chứng chỉ quỹ FUEVFVND (-52 tỷ đồng).

Ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì giải ngân mua ròng ở nhóm Ngân hàng (+119 tỷ đồng) và Hàng Tiêu dùng (+78 tỷ đồng), nổi bật tại MCH (107 tỷ đồng), VPB (84 tỷ đồng), CTG (54 tỷ đồng), BSR (52 tỷ đồng) và MBB (51 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Yuanta Việt Nam, chỉ số VN-Index tạo cây nến giảm có thân nến dài cho thấy áp lực bán đang áp đảo. Đồng thời, đồ thị giá đã giảm qua MA20 phiên cho thấy xu hướng ngắn hạn đang kém tích cực hơn.

Yuanta cho rằng chỉ số dao động trong vùng 1,780-1,808 điểm trước khi có diễn biến mới. Đồng thời, nếu chỉ số đi xuống dưới 1,780 điểm thì rủi ro nhịp điều chỉnh kéo dài có thể hiện hữu.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời, nhà đầu tư có thể theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành đang dẫn dắt như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM) hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB.