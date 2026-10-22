Xu hướng chứng khoán 22/10, hạn chế mua mới cổ phiếu

Ngày 21/10 đánh dấu phiên bùng nổ mạnh mẽ của Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) với nhiều cổ phiếu đóng cửa trong trạng thái "trắng bên bán".

VIC và VHM tiếp tục sắm vai người hùng khi tổng số điểm đóng góp lên tới ( 30.15 điểm), tương đương 64.6% mức tăng điểm của thị trường.

Bên cạnh hai "ông lớn", các cổ phiếu có mức độ tương quan mạnh với chỉ số chung cho thấy nỗ lực bứt phá mạnh mẽ, kết phiên trong sắc tím và phần lớn tập trung ở nhóm bất động sản như NLG, HDC, DXS…

VN-Index tăng rộn ràng trong phiên 21/10 (nguồn dữ liệu: Fireant).

Ở chiều ngược lại, bộ đôi PVT và PVP sau nhiều ngày "làm mưa làm gió" với chuỗi tăng điểm không biết mệt mỏi, nay lại trở thành mục tiêu chính của "phe gấu" khi kết phiên với biên độ điều chỉnh lần lượt ở mức (-4.96%) và (-6.99%).

Sắc xanh ngập tràn thị trường khi số mã tăng điểm (260 mã) áp đảo số mã giảm điểm (81 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh bùng nổ ( 51.6%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index kết phiên ở mức 1,738.67, tăng 46.70 điểm ( 2.76%).

Phiên giao dịch bùng nổ của VN-Index khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn tới ( 51.6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 949 triệu cổ phiếu (64.78%), tương đương giá trị đạt 20,340 tỷ đồng (52.83%).

Thị trường khép lại phiên 21/10 với độ mở bao trùm bởi sắc xanh khi có tới 30/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (6.00%), thiết bị điện (5.09%) và dịch vụ tư vấn (3.63%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, khai khoáng (-1.89%), bảo hiểm (-1.19%) và y tế (-0.23%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài "góp một tay" vào ngày vui của thị trường chung với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 190 tỷ đồng. TCB 290 tỷ đồng, MSN 145 tỷ đồng và VIC 89 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Ở chiều ngược lại, FPT -173 tỷ đồng, VCB -106 tỷ đồng, ACB -103 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Theo Chứng khoán Kirins, sau những chuỗi ngày giao dịch ảm đạm thì phiên 21/10 đã xuất hiện những tín hiệu rất tích cực. VN-Index có phiên bùng nổ tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản và đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Thanh khoản tăng mạnh so với các phiên trước, khối lượng khớp lệnh ở mức cao nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây và vượt ( 51.6%) so với mức bình quân 20 phiên.

Tăng mạnh về điểm số, song điểm đáng chú ý là biên độ tăng của thị trường chung phụ thuộc rất lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC và VHM đã chiếm tới 30.16 điểm tăng trong tổng số 46.7 điểm tăng của VN-Index).

Tuy vậy không thể phủ nhận đà tăng đã lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu như bất động sản dân cư vốn hóa vừa và nhỏ, chứng khoán, ngân hàng…cho thấy tâm lý của giới đầu tư đã bớt thận trọng hơn rất nhiều.

Theo Kirins, phiên tăng 21/10 có thể xem là một phiên bùng nổ cho thấy đà giảm đã chững lại và cũng là tín hiệu rất tích cực xác nhận sự đảo chiều trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một phiên tăng mạnh, nhưng mức độ quá tập trung vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn chưa thể xác nhận sự đảo chiều tăng điểm bền vững.

Trong ngắn hạn, Kirins thiên về nhịp hồi phục kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự (1,770 – 1,780) điểm. Vì vậy Kirins tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới.

Theo Kirins, nhà đầu tư chỉ mở vị thế mua thăm dò trong ngắn hạn khi thị trường chung rung lắc, hạn chế mua đuổi trong những phiên tăng và căn chờ vùng kháng cự quanh mốc 1,780 điểm để căn bán, hạ thêm tỷ trọng cổ phiếu.