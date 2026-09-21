Xu hướng chứng khoán 21/9, nhà đầu tư có thể giải ngân mua mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) diễn biến phân hóa khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh nhẹ, trong khi HNX-Index và UPCoM-Index duy trì đà tăng điểm.

Khép lại phiên, VN-Index lùi -0.39% xuống mốc 1,815.66 điểm, HNX-Index tiến 0.51% đạt 275.29 điểm và UPCoM-Index nhích 0.19% lên 126.40 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE bứt phá mạnh 44%, đạt 25,997 tỷ đồng khi đây là phiên cơ cấu trọng điểm của các quỹ ETF.

STB (+2.62%) và HPG (+1.65%) dẫn dắt nhịp tăng, đi kèm sắc xanh từ VCB (+0.50%), VCK (+3.30%), SSB (+2.77%), HVN (+3.47%), VNM (+1.66%) và VJC (+1.74%).

Trên sàn HNX, NVB (+9.40%) là động lực chính kéo chỉ số, cùng sự đóng góp từ BAB (+3.77%), HUT (+1.56%), SHS (+0.70%), SHN (+8.70%), MBS (+1.19%), DNP (+4.50%) và EVS (+8.00%).

Diễn biến VN-Index phiên 18/9 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và công nghệ trên sàn HOSE. Tác động hạ nhiệt chỉ số lớn nhất đến từ CTG (-3.66%), VPL (-5.03%), TCB (-3.22%), BID (-2.59%), MBB (-3.16%), VPB (-2.66%), ACB (-3.95%) và FPT (-3.50%). Phía sàn HNX, áp lực điều chỉnh ghi nhận nổi bật tại THD (-1.80%), bên cạnh các mã KSF (-0.75%) và CEO (-2.54%).

Khối ngoại mua ròng đột biến trên sàn HOSE với tổng giá trị đạt 1,255 tỷ đồng (sàn HNX bán ròng 43 tỷ đồng và UPCoM mua ròng 5 tỷ đồng).

Dòng vốn ngoại tập trung gom mạnh nhóm Hàng Tiêu dùng (+630 tỷ đồng) và Nguyên vật liệu (+247 tỷ đồng). Top các mã được mua ròng nhiều nhất gồm HPG (251 tỷ đồng), PNJ (247 tỷ đồng), SHB (221 tỷ đồng), STB (202 tỷ đồng) và NVL (201 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực xả ròng của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra gay gắt tại VIC (-320 tỷ đồng) cùng hàng loạt cổ phiếu ngân hàng như TCB (-200 tỷ đồng), CTG (-163 tỷ đồng), VPB (-119 tỷ đồng) và MBB (-104 tỷ đồng).

Theo Yuanta Việt Nam, chỉ số VN-Index đảo chiều giảm về cuối phiên với khối lượng tăng mạnh trên trung bình 20 phiên. Phản ứng giá cho thấy vùng 1825-1835 điểm đang phát huy vai trò kháng cự ngắn hạn. Do đó, Yuanta Việt Nam cho rằng, chỉ số sẽ tiếp tục quán tính giảm về vùng 1,800 điểm tương ứng khu vực SMA200 phiên trong các phiên đầu tuần. Đồng thời, nhà đầu tư lưu ý kịch bản điều chỉnh sâu hơn có thể tiếp diễn và duy trì nếu lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời, nhà đầu tư có thể mua nhẹ ở nhịp điều chỉnh những nhóm ngành đang dẫn dắt như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM) hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB.

Về chiến lược trung hạn (từ 1-5 tháng), Yuanta Việt Nam cho rằng, chỉ số VN-Index có diễn biến hồi phục nhưng vẫn ở dưới kháng cự trung hạn 1,870 điểm. Đồng thời, xu hướng trung hạn vẫn ở mức Trung Tính nghĩa là chỉ số vẫn đang đi ngang và tích lũy trung hạn. Do đó, nhà đầu tư trung hạn có thể cơ cấu danh mục theo hướng hạ dần tỷ trọng cổ phiếu và chờ mua ở vùng hỗ trợ mạnh.