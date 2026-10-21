Xu hướng chứng khoán 21/10, ưu tiên vị thế bán nếu thanh khoản không cải thiện

Sau phần lớn thời gian giao dịch chìm trong sắc đỏ do tâm lý thận trọng chi phối, thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) đã đảo chiều hồi phục vào cuối phiên ngày 20/10 nhờ lực cầu gia tăng tại nhiều nhóm ngành. Dù vậy, đà tăng của thị trường vẫn khá khiêm tốn khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gây sức ép lên chỉ số chung.

Dòng tiền chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ, nhưng một số cổ phiếu vẫn ghi nhận diễn biến nổi bật và đóng cửa ở mức giá trần, tiêu biểu như SZC thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp, PNJ thuộc nhóm bán lẻ và DPG thuộc nhóm xây dựng. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, TCB và HPG thu hút sự chú ý khi được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh, đồng thời tăng lần lượt 2,11% và 2,68%.

Ở chiều ngược lại, VHM và HDB là hai cổ phiếu gây áp lực giảm điểm lớn nhất lên thị trường, với mức giảm tương ứng 4,15% và 2,86%.

Diễn biến phân hóa theo nhóm ngành 5 phiên gần nhất trên VN-Index (nguồn: Kirins).

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua khi sàn HOSE ghi nhận 188 mã tăng giá, vượt trội so với 115 mã giảm giá. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là điểm đáng lưu ý khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn 7,3% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Kết phiên giao dịch ngày 20/10, VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương 0,13%, lên 1.691,97 điểm.

Thị trường chưa ghi nhận tín hiệu bứt phá về thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh tiếp tục thấp hơn 7,3% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên, khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt 576 triệu cổ phiếu, giảm 5,75% so với phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 13.309 tỷ đồng, giảm 0,55%.

Dù VN-Index chỉ tăng nhẹ và đóng cửa gần mức tham chiếu, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng, với 21/35 nhóm ngành tăng điểm.

Y tế tăng mạnh nhất với 4,26%, tiếp đến là thép với 2,66% và bất động sản khu công nghiệp với 2,50%. Ngược lại, đường giảm 3,16%, thủy sản giảm 1,03% và bảo hiểm giảm 0,96%, trở thành ba nhóm ngành diễn biến kém tích cực nhất trong phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể áp lực bán ròng, với giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên còn khoảng 220 tỷ đồng.

Ở chiều mua, TCB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị 345 tỷ đồng, tiếp theo là HPG với 145 tỷ đồng và FRT với 78 tỷ đồng.

Trong khi đó, ACB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 137 tỷ đồng, theo sau là VHM với 136 tỷ đồng và KDC với 100 tỷ đồng.

Theo Chứng khoán Kirins, sắc xanh đã trở lại khi VN-Index đảo chiều tăng điểm nhẹ sau phiên giảm mạnh trước đó.

Đáng chú ý, đà hồi phục có sự tham gia của nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, biên độ tăng còn hạn chế và thanh khoản duy trì dưới mức bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn chưa đủ mạnh để tạo động lực cho một nhịp bứt phá rõ ràng.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.670 điểm và hồi phục, hình thành nến Doji. Diễn biến này cho thấy áp lực bán có dấu hiệu chững lại, mở ra khả năng chỉ số tiếp tục phục hồi trong những phiên tới, với mục tiêu hướng đến vùng kháng cự quanh 1.740 điểm.

Dù vậy, khi thanh khoản chưa cải thiện và biên độ tăng điểm còn khiêm tốn, tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận đủ rõ ràng. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, chưa vội mở các vị thế mua mới với tỷ trọng lớn.

Trong trường hợp VN-Index tiếp tục hồi phục nhưng thanh khoản không tăng tương ứng, nhà đầu tư nên cân nhắc tận dụng các nhịp tăng để cơ cấu danh mục, ưu tiên giảm tỷ trọng tại những cổ phiếu diễn biến kém tích cực hoặc đang thua lỗ, đồng thời chờ thêm tín hiệu xác nhận từ dòng tiền trước khi gia tăng mức độ giải ngân.