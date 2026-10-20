Xu hướng chứng khoán 20/10, hạn chế bắt đáy

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) khởi đầu phiên giao dịch ngày 19/10 đầy tích cực khi tăng tới 15 điểm ngay sau giờ mở cửa, trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ trong tuần qua.

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn là rào cản khiến chỉ số không thể duy trì đà tăng và chinh phục lại những mốc điểm đã đánh mất. Áp lực bán gia tăng về cuối phiên kéo VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống còn 1.689,84 điểm, chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán là điểm sáng đáng chú ý khi nhiều cổ phiếu duy trì mức tăng trên 1%, tiêu biểu như SSI, VND và HCM. Một số cổ phiếu riêng lẻ cũng ghi nhận diễn biến ngược dòng tích cực, chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ (Midcap), như FRT, ANV và HT1.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh. VPB có thời điểm giảm tới 5%, kéo theo nhiều cổ phiếu cùng ngành đi xuống. Đáng chú ý, có tới 4 cổ phiếu ngân hàng nằm trong nhóm 8 mã gây tác động tiêu cực lớn nhất đến chỉ số chung.

Nhà đầu tư nên duy trì tâm lý thận trọng phiên 20/10 (ảnh minh họa AI).

Độ rộng thị trường vẫn nghiêng nhẹ về phía tăng giá, với 162 mã tăng so với 133 mã giảm. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy yếu của VN-Index khi áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhịp độ giao dịch có dấu hiệu ổn định trở lại khi thanh khoản khớp lệnh tương đương mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt 611 triệu cổ phiếu, tăng 19,79%; giá trị giao dịch đạt 13.382 tỷ đồng, tăng 21,52%.

Độ mở thị trường nghiêng nhẹ về sắc xanh khi có 19/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Y tế tăng mạnh nhất với 1,96%, tiếp đến là hóa chất cơ bản (+1,64%) và bán buôn, bán lẻ (+1,16%).

Ở chiều giảm điểm, bất động sản dẫn đầu với mức giảm 2,33%, theo sau là vận tải hàng hóa (-1,35%) và bảo hiểm (-1,17%). Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện trên diện rộng, bất chấp sự hồi phục của một số nhóm ngành.

Nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi bán ròng trong phiên 19/10, với giá trị đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, FRT dẫn đầu với 151 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với 55 tỷ đồng và BVH với 39 tỷ đồng. Ngược lại, VCB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 104 tỷ đồng, theo sau là VHM (-102 tỷ đồng) và ACB (-93 tỷ đồng).

Theo báo cáo thị trường của Kirins, VN-Index mở cửa trong sắc xanh và nhanh chóng tăng lên vùng 1.720 điểm sau thông tin Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất. Tuy nhiên, đây cũng là vùng điểm cao nhất trong phiên. Áp lực bán xuất hiện ngay sau đó và có xu hướng gia tăng trong suốt thời gian giao dịch, khiến chỉ số đảo chiều giảm sâu và đóng cửa dưới ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Thanh khoản gia tăng, với khối lượng khớp lệnh tiệm cận mức bình quân 20 phiên, cho thấy áp lực cung đang có dấu hiệu mạnh lên. Mặc dù diễn biến của thị trường vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, áp lực bán đã lan rộng sang nhiều nhóm ngành, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Phiên giảm điểm ngày 19/10 cho thấy xu hướng suy yếu vẫn chiếm ưu thế. Trong các phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.660 điểm.

Theo Kirins, trong bối cảnh xu hướng thị trường chưa phát đi tín hiệu đảo chiều rõ ràng, nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, tránh vội vàng bắt đáy và kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu tích cực rõ nét hơn trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.