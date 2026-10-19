Xu hướng chứng khoán 19/10, nâng tỷ trọng cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tăng 0,45% lên 1.705,91 điểm nhờ sự hồi phục của nhóm ngân hàng, bán lẻ và xây dựng. Tuy nhiên, thanh khoản HOSE giảm sâu xuống dưới 11.000 tỷ đồng, cho thấy nhịp hồi hiện tại vẫn chủ yếu đến từ áp lực bán suy giảm, trong khi dòng tiền mua chủ động chưa thực sự trở lại.

VN-Index đóng cửa tại 1.705,91 điểm, tăng 0,45% so với phiên trước. Nhiều nhóm ngành đồng loạt hồi phục, trong đó du lịch tăng 2,33%, xây dựng tăng 1,80%, bán lẻ tăng 1,35% và ngân hàng tăng 0,73%. Ở chiều ngược lại, bất động sản giảm 0,39% và hóa chất giảm 0,13%, là hai nhóm ngành hiếm hoi đóng cửa trong sắc đỏ.

Trên các sàn còn lại, HNX-Index gần như đi ngang tại 259,13 điểm, giảm 0,06%, trong khi UPCoM-Index tăng 1,27% lên 125,97 điểm.

Diễn biến VN-Index phiên 16/10 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Thanh khoản tiếp tục suy yếu khi giá trị giao dịch (GTGD) trên HOSE đạt 10.996 tỷ đồng, giảm 27% so với phiên trước và duy trì ở vùng thấp. Dù vậy, độ rộng thị trường cải thiện đáng kể, với số mã tăng/giảm lần lượt đạt 168/121 trên HOSE, 62/47 trên HNX và 133/93 trên UPCoM.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán chủ động đã hạ nhiệt, tạo điều kiện để thị trường hồi phục trên diện rộng hơn. Tuy nhiên, việc chỉ số tăng điểm trong bối cảnh thanh khoản thấp cho thấy lực cầu mới chưa đủ mạnh để xác nhận một xu hướng đảo chiều bền vững.

Nhóm ngân hàng trở lại vai trò dẫn dắt khi đóng góp khoảng 6,23 điểm cho VN-Index, vượt xa các nhóm ngành khác. Bán lẻ đóng góp khoảng 0,86 điểm, nhóm Vingroup đóng góp 0,66 điểm và hàng không đóng góp 0,52 điểm.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhiều mã ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần củng cố đà hồi phục của thị trường. Các cổ phiếu nổi bật gồm VHM tăng 3,57%, CTG tăng 2,01%, BID tăng 2,26%, LPB tăng 2,94%, HDB tăng 1,51%, TCB tăng 0,91%, MWG tăng 1,51% và VCB tăng 0,71%.

Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với VN-Index khi lấy đi khoảng 5,04 điểm. Tuy nhiên, áp lực giảm từ các nhóm ngành còn lại tương đối hạn chế. Dịch vụ tài chính đóng góp âm khoảng 0,01 điểm, hóa chất âm 0,02 điểm, ô tô âm 0,02 điểm và dầu khí âm 0,05 điểm.

Các cổ phiếu giảm đáng chú ý gồm VIC giảm 1,38%, VCK giảm 1,08%, VPI giảm 2,63%, PLX giảm 1,41% và GAS giảm 0,39%.

Nhìn chung, đà hồi phục đã lan tỏa sang nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và lớn, trong khi lực cản từ phía giảm điểm tập trung chủ yếu ở VIC. Đây là tín hiệu tích cực về độ rộng thị trường, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định dòng tiền đã quay trở lại mạnh mẽ.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 560 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng HOSE ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 534 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 262 tỷ đồng, tiếp theo là bất động sản với 139 tỷ đồng và tài chính với 101 tỷ đồng.

Dù quy mô bán ròng đã hạ nhiệt, động thái rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố cần theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Theo Yuanta Việt Nam, áp lực bán suy giảm cùng sự cải thiện về độ rộng thị trường đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng hồi phục trên diện rộng, trong khi bán lẻ, xây dựng và một số cổ phiếu thuộc VN30 đóng vai trò hỗ trợ chỉ số.

Tuy nhiên, GTGD trên HOSE giảm xuống dưới 11.000 tỷ đồng và vẫn ở vùng thấp, cho thấy nhịp tăng hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi sự suy yếu của lực cung hơn là sự gia tăng rõ rệt của nhu cầu mua chủ động. Do đó, cơ hội đầu tư đã mở rộng nhưng nhà đầu tư vẫn nên duy trì cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên các cổ phiếu có sức mạnh tương đối tốt và triển vọng kinh doanh tích cực.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư có thể cân nhắc nâng tỷ trọng cổ phiếu lên khoảng 40%, đồng thời tập trung theo dõi các mã có sức mạnh tương đối cao và triển vọng kết quả kinh doanh tích cực. Các nhóm được ưu tiên gồm bán lẻ với MWG, FRT; bảo hiểm với BVH; tiêu dùng với MSN, MCH, VNM, TLG; nhựa với NTP; cùng một số ngân hàng tư nhân vốn hóa lớn như MBB, VPB, TCB và HDB.