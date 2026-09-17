Xu hướng chứng khoán 18/9, nhà đầu tư có thể mua nhẹ tại nhịp điều chỉnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) đồng loạt khởi sắc trên cả ba sàn với sự trở lại tích cực của dòng tiền sôi động.

Khép lại phiên, VN-Index tăng 0.70% lên mốc 1,822.77 điểm, HNX-Index tiến 0.25% đạt 273.90 điểm và UPCoM-Index nhích nhẹ 0.14% dừng ở 126.16 điểm. Thanh khoản giao dịch gia tăng đáng kể tại hai sàn niêm yết chính: sàn HOSE đạt 18,008 tỷ đồng (tăng 21% so với phiên trước).

Sự bứt phá của thị trường được dẫn dắt mạnh mẽ bởi cổ phiếu nhóm Ngân hàng cùng nhóm Chứng khoán và Du lịch Giải trí.

Diễn biến VN-Index phiên 17/9 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Trên sàn HOSE, VPB (+2.17%) và CTG (+1.18%) là hai mã đóng góp điểm số lớn nhất, kết hợp cùng lực đẩy từ SSB (+4.92%), LPB (+2.04%), BID (+0.98%), MBB (+1.23%), VCB (+0.51%) và HDB (+1.85%).

Tại sàn HNX, động lực gia tăng chỉ số ghi nhận nổi bật tại KSF (+1.40%), đi kèm sự đồng thuận từ SHS (+2.88%), IDC (+3.23%), CEO (+2.61%), MBS (+2.44%), NVB (+0.88%), SHN (+9.52%) và IPA (+4.03%).

Ở chiều ngược lại, đà tăng của chỉ số chịu lực cản nhẹ rải rác từ một số cổ phiếu nhóm dầu khí và sản xuất.

Trên sàn HOSE, áp lực điều chỉnh đứng đầu là GAS (-0.89%) và BVH (-2.25%), bên cạnh các mã PLX (-1.05%), PVD (-2.28%), KOS (-4.88%), DCM (-1.80%), PVT (-2.59%) và BMP (-2.18%). Tại sàn HNX, tác động hạ nhiệt chỉ số tập trung ở THD (-1.16%), PVS (-2.92%) và BAB (-1.87%).

Giao dịch khối ngoại quay lại trạng thái bán ròng 382 tỷ đồng trên cả 3 sàn. VHM (-186 tỷ đồng), VIC (-183 tỷ đồng), cùng cổ phiếu chứng khoán VIX (-160 tỷ đồng), SSI (-54 tỷ đồng) và VCI (-52 tỷ đồng) là các mã dẫn đầu ở chiều bán ròng.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tích cực giải ngân vào nhóm Ngân hàng (+283 tỷ đồng) và Công nghệ Thông tin (+119 tỷ đồng), nổi bật ở các mã HDB (143 tỷ đồng), MBB (119 tỷ đồng), FPT (118 tỷ đồng), BSR (112 tỷ đồng) và MCH (78 tỷ đồng).

Theo nhận định của Yuanta Việt Nam, trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm với thanh khoản cải thiện. Tín hiệu kỹ thuật có sự cải thiện nhẹ nhưng chỉ số vẫn đang ở bên dưới vùng 1,825-1,835 điểm (vùng đỉnh cũ đầu tháng 9/2026). Do đó, Yuanta Việt Nam cho rằng, chỉ số sẽ biến động hẹp ở mức trên 1,818 điểm để duy trì đà tăng ngắn hạn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời, nhà đầu tư có thể mua nhẹ ở nhịp điều chỉnh những nhóm ngành đang dẫn dắt như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM) hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB.