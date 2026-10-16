Xu hướng chứng khoán 16/10, tránh hoảng loạn, bán tháo

Phiên đáo hạn phái sinh tháng 10 diễn ra đầy khó khăn đối với Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) khi có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Điểm sáng trong phiên thuộc về các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như chứng khoán, bất động sản và đầu tư công, với nhiều mã có dấu hiệu tạo đáy khi tăng trần hoặc sát trần, tiêu biểu như BSI, CTS, CII và VCG.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh trong ngày đáo hạn phái sinh, với nhiều mã giảm sâu, gây ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số chung. Trong đó, BSR giảm 6,31%, BVH giảm 6,05% và GAS giảm 3,05%.

Diễn biến phân hóa ngành trên VN-Index phiên 15/10 (nguồn: Kirins).

Do các phiên đáo hạn phái sinh thường xuất hiện những biến động cung – cầu bất thường, nhà đầu tư cần theo dõi thêm diễn biến trong các phiên tới để đánh giá chính xác hơn sức mạnh nội tại của VN-Index.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía tăng điểm khi sàn HoSE ghi nhận 164 mã tăng, nhỉnh hơn so với 153 mã giảm. Thanh khoản khớp lệnh tăng 19,6% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, VN-Index giảm 6,52 điểm, tương đương 0,38%, xuống còn 1.698,35 điểm.

Nhịp độ giao dịch trên thị trường sôi động hơn khi thanh khoản khớp lệnh tăng 19,6% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt 686 triệu cổ phiếu, tăng 16,2%, giá trị giao dịch đạt 15.070 tỷ đồng, tăng 9% so với phiên trước.

Thị trường điều chỉnh với sắc đỏ chiếm ưu thế khi có 21/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Trong đó, chứng khoán tăng 2,34%, khai khoáng tăng 1,63% và xây dựng tăng 1,57%, trở thành ba nhóm ngành tăng mạnh nhất.

Ở chiều ngược lại, dầu khí giảm 3,63%, bảo hiểm giảm 3,45% và giấy, bao bì giảm 2,66%, là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất trong phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng, với giá trị bán ròng đạt 688 tỷ đồng khi kết thúc phiên giao dịch.

Ở chiều mua ròng, MBB được mua ròng mạnh nhất với 101 tỷ đồng, tiếp theo là VPB với 53 tỷ đồng và PVT với 50 tỷ đồng.

Trong khi đó, VIC chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 134 tỷ đồng, tiếp đến là STB với 131 tỷ đồng và TCB với 96 tỷ đồng.

Theo báo cáo thị trường của Chứng khoán Kirins, VN-Index tiếp tục chuỗi giảm điểm và ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp. Thanh khoản gia tăng, với khối lượng khớp lệnh cao hơn 19,6% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy áp lực giao dịch vẫn ở mức đáng kể. Đáng chú ý, chỉ số đóng cửa dưới ngưỡng tâm lý 1.700 điểm, phản ánh áp lực bán vẫn hiện hữu.

Theo Kirins, điểm tích cực là đà giảm của thị trường đã thu hẹp về cuối phiên nhờ sự hồi phục của các nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản dân cư vốn hóa vừa và nhỏ, xây dựng và đầu tư công. Đây đều là những nhóm đã trải qua nhịp giảm mạnh trong thời gian trước. Diễn biến này có thể là tín hiệu ban đầu cho thấy thị trường có khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trong một vài phiên tới.

Chứng khoán Kirins nhận định, mặc dù xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo và cân nhắc tận dụng các nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục, đặc biệt đối với những cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng rủi ro. Đối với hoạt động mua mới, nhà đầu tư nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu khởi sắc rõ ràng hơn trước khi giải ngân.