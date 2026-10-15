Xu hướng chứng khoán 15/10, hạn chế bắt đáy cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) nối dài chuỗi giảm điểm trong bối cảnh thị trường thiếu vắng những nhân tố đủ sức đối trọng với đà điều chỉnh của hai cổ phiếu vốn hóa lớn VIC và VHM.

Trong bối cảnh thanh khoản còn hạn chế, dòng tiền tham gia thị trường chủ yếu mang tính tự phát. Một số nhóm ngành từng kém thu hút dòng tiền trong giai đoạn trước như thép và thủy sản bất ngờ trở lại mạnh mẽ, với NKG và IDI đóng cửa tăng kịch biên độ, kéo theo sắc xanh tại các cổ phiếu cùng ngành như HPG, HSG và ANV.

Ở chiều ngược lại, diễn biến phân hóa tiếp diễn trong phiên 14/10 khiến một số cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh đáng kể, tiêu biểu là MWG (giảm 1,74%) và GVR (giảm 2,94%). Độ rộng thị trường cải thiện. Thanh khoản khớp lệnh tiếp tục thấp hơn 14,7% so với mức bình quân 20 phiên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, VN-Index dừng tại 1.704,87 điểm, giảm 14,55 điểm, tương ứng 0,85%.

Diễn biến phân hóa tại nhóm cổ phiếu VN30 phiên 14/10 (dữ liệu: SSI).

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tiếp tục là nguyên nhân khiến thanh khoản duy trì ở mức thấp. Lũy kế đến cuối phiên, khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 590 triệu cổ phiếu, tăng 5,00%; giá trị giao dịch đạt 13.826 tỷ đồng, tăng 4,84%.

Mặc dù VN-Index giảm điểm, độ rộng thị trường vẫn tương đối cân bằng khi có 17/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Phân bón tăng mạnh nhất với 2,38%, tiếp đến là giấy và bao bì (+1,91%) và thép (+1,78%). Ở chiều ngược lại, thiết bị điện giảm mạnh nhất với 3,25%, tiếp theo là y tế (-3,22%) và vận tải hàng hóa (-2,75%).

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng áp lực lên thị trường khi bán ròng 773 tỷ đồng. MBB, STB và HPG là ba cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất, với giá trị tương ứng 100 tỷ đồng, 44 tỷ đồng và 29 tỷ đồng. Trong khi đó, VIC bị bán ròng mạnh nhất với 153 tỷ đồng, tiếp đến là VHM (152 tỷ đồng) và FRT (94 tỷ đồng).

Theo báo cáo thị trường của Chứng khoán Kirins, VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ sáu liên tiếp mà chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Áp lực bán tiếp tục lan rộng trên nhiều nhóm ngành, trong khi lực cầu chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể. Thanh khoản phiên 14/10 vẫn ở mức thấp, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn 14,7% so với bình quân 20 phiên.

Điểm đáng chú ý là dù biên độ giảm tương đối lớn, diễn biến tiêu cực của chỉ số chủ yếu chịu tác động từ hai cổ phiếu vốn hóa lớn VIC và VHM. Trong phiên, VN-Index kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm trước khi thu hẹp một phần đà giảm vào cuối ngày.

Việc chỉ số giữ được mốc 1.700 điểm phần nào giúp giảm bớt áp lực tâm lý, nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường đã tạo đáy. Xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế, trong khi thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền bắt đáy chưa thực sự mạnh mẽ. Do đó, khả năng xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật trong một vài phiên tới vẫn được tính đến, song chỉ số có thể quay lại xu hướng giảm sau nhịp hồi này.

Trong bối cảnh tín hiệu tích cực chưa xuất hiện rõ ràng, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì sự thận trọng, hạn chế bắt đáy và ưu tiên quản trị rủi ro. Đối với những cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro, nhà đầu tư có thể cân nhắc hạ tỷ trọng khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi phục trong những phiên tới.