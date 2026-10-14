Xu hướng chứng khoán 14/10, VN-Index vẫn trong kênh giá giảm

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) ghi nhận tín hiệu cân bằng trong phiên giao dịch 13/10 và thu hẹp đà giảm so với đầu phiên, đưa chỉ số về quanh vùng tham chiếu.

Một lần nữa, VIC trở thành trụ đỡ quan trọng nhất của thị trường khi đóng góp số điểm tăng lớn nhất, trong bối cảnh sắc xanh tại một số cổ phiếu ngân hàng như HDB (+2,21%) và TCB (+1,07%) chưa đủ bù đắp áp lực giảm điểm từ các mã đối trọng.

Ở chiều ngược lại, BID (-1,48%), VCB (-0,71%) và MSN (-2,74%) là ba cổ phiếu gây áp lực giảm điểm lớn nhất lên thị trường chung.

Diễn biến giao dịch theo nhóm ngành trên VN-Index 5 phiên gần nhất (nguồn: Kirins).

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm điểm, với 200 mã giảm so với 95 mã tăng. Thanh khoản khớp lệnh thấp hơn 12,8% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng. Nhìn chung, lực cầu tại vùng hỗ trợ 1.720–1.730 điểm còn hạn chế, trong khi tâm lý dè dặt tiếp tục chi phối quyết định giải ngân của nhà đầu tư.

Kết phiên giao dịch ngày 13/10, VN-Index dừng tại 1.719,42 điểm, giảm 1,56 điểm, tương đương 0,09%.

Mặc dù thị trường đã điều chỉnh về vùng giá thấp, thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn 12,8% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên, khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt 562 triệu cổ phiếu, giảm 3,28% so với phiên trước, giá trị giao dịch đạt 13.187 tỷ đồng, tăng 1,10%.

Đây tiếp tục là một phiên giao dịch kém tích cực khi áp lực bán chiếm ưu thế tại 31/35 nhóm ngành. Bất động sản (+1,09%), Sản xuất công nghiệp (+0,80%) và Thiết bị điện (+0,32%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ngược lại, Y tế (-5,74%), Khai khoáng (-5,71%) và Vận tải hàng hóa (-5,14%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng, với giá trị bán ròng trong phiên đạt 434 tỷ đồng. HDB (44 tỷ đồng), PNJ (33 tỷ đồng) và VHM (20 tỷ đồng) là ba cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất.

Ở chiều ngược lại, FPT (-107 tỷ đồng), GMD (-44 tỷ đồng) và MSB (-42 tỷ đồng) chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Theo Kirins, mặc dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc họ Vin, gồm VIC và VHM, phục hồi trở lại, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Đây là phiên giảm điểm thứ năm liên tiếp, cho thấy xu hướng tiêu cực tiếp tục chiếm ưu thế trên diện rộng.

Ngoài ra, thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước, trong khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn 12,8% so với mức bình quân 20 phiên. Sự kết hợp giữa thanh khoản suy yếu và áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành cho thấy khả năng xuất hiện nhịp phục hồi bền vững trong ngắn hạn vẫn còn hạn chế.

Theo Chứng khoán Kirins, VN-Index hiện vẫn vận động trong kênh giảm điểm, với khả năng tiếp tục kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý quanh mốc 1.700 điểm. Do đó, Kirins duy trì quan điểm đứng ngoài thị trường, kiên nhẫn chờ VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ này và xuất hiện tín hiệu cải thiện về thanh khoản trước khi cân nhắc quay lại giải ngân.