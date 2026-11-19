Tại các cửa hàng hoa tươi, quà lưu niệm trên địa bàn tỉnh, nhiều sản phẩm phục vụ dịp 20/11 được trưng bày với hình thức bắt mắt. Hoa tươi là mặt hàng quen thuộc, được nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn để gửi tặng thầy cô. Các loại hoa hồng, hướng dương, cẩm chướng, hoa lan… được kết thành bó, giỏ hoặc lẵng với nhiều kiểu dáng, màu sắc. Bên cạnh những mẫu hoa truyền thống, các cửa hàng còn chú trọng cách phối màu, giấy gói và phụ kiện trang trí nhằm tạo sự mới mẻ cho sản phẩm.

Các loại hoa tươi được thiết kế đa dạng về màu sắc, kiểu dáng, đáp ứng nhu cầu lựa chọn quà tặng tri ân thầy cô.

Tùy theo chủng loại, số lượng hoa và cách thiết kế, giá bán có sự khác nhau. Những bó hoa nhỏ, đơn giản có giá khoảng 150.000 - 250.000 đồng; các bó hoa được phối nhiều loại, trang trí cầu kỳ thường dao động từ 300.000 - 500.000 đồng. Với những lẵng hoa lớn, hoa lan hoặc thiết kế theo yêu cầu, mức giá có thể cao hơn.

Chị Hoàng Thị Hằng, nhân viên tại cửa hàng hoa lan hồ điệp Thanh Nhàn, phường Thục Phán cho biết: Dịp 20/11, lượng khách đến cửa hàng mua hoa tăng hơn so với ngày thường. Khách chủ yếu đặt các bó hoa, lẵng hoa với kiểu dáng và mức giá đa dạng, phù hợp với nhu cầu. Những bó hoa có giá từ 200.000 - 300.000 đồng được nhiều người lựa chọn. Khách hàng thường ưu tiên hoa tươi, cách phối màu hài hòa, hình thức đẹp nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với khả năng chi tiêu. Khi tư vấn, chúng tôi thường hỏi khách muốn mua trong khoảng giá nào để giới thiệu sản phẩm phù hợp.

Đáng chú ý, bên cạnh hoa tươi, các loại hoa làm từ chất liệu khác, như: hoa lụa, hoa sáp, hoa kẽm nhung... được nhiều người quan tâm lựa chọn. Không chỉ có hình thức bắt mắt, màu sắc phong phú, những sản phẩm này còn có ưu điểm giữ được vẻ đẹp lâu dài, không cần chăm sóc và có thể lưu giữ làm vật trang trí. Các sản phẩm có mức giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng, tùy kích thước, số lượng bông và độ cầu kỳ. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn tìm món quà có thể lưu giữ lâu hơn, đồng thời, tạo dấu ấn riêng trong dịp tri ân thầy cô.

Hoa lụa, hoa sáp, hoa kẽm nhung thu hút khách hàng bởi mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt và có thể lưu giữ lâu dài.

Ngoài các loại hoa, thị trường quà tặng có thêm nhiều lựa chọn, như: khăn quàng, túi xách, mỹ phẩm, bình giữ nhiệt, sổ tay, bút viết, đồ lưu niệm và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Các cửa hàng chú trọng cách đóng gói, trang trí thành những hộp quà chỉn chu, đáp ứng nhu cầu ở nhiều phân khúc khác nhau.

Sự đa dạng về chủng loại và mức giá giúp người mua dễ dàng cân đối chi tiêu. Với học sinh, sinh viên, những món quà nhỏ như thiệp, sổ tay, bút viết hoặc một bó hoa giản dị là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, nhiều phụ huynh có xu hướng tìm những sản phẩm thiết thực, có thể sử dụng trong sinh hoạt và công việc hằng ngày của thầy cô. Việc lựa chọn quà không chỉ dựa trên giá trị vật chất mà còn cân nhắc đến sở thích, độ tuổi và sự phù hợp với người nhận.

Em Đặng Nhật Minh, phường Nùng Trí Cao chia sẻ: Em lựa chọn một món quà nhỏ, thiết thực để tặng cô giáo. Em muốn tự tay viết tấm thiệp, gửi những lời chúc chân thành đến cô, bởi đó là cách thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng đối với người đã dạy dỗ mình.

Học sinh lựa chọn món quà ý nghĩa, thiết thực gửi tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bên cạnh mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, việc tham khảo và đặt mua quà qua mạng xã hội ngày càng phổ biến. Nhiều cơ sở kinh doanh giới thiệu sản phẩm, cập nhật mẫu mã, giá bán và nhận đặt hàng trực tuyến, giúp khách hàng có thêm lựa chọn.

Trước sự đa dạng của thị trường quà tặng dịp 20/11, người tiêu dùng cần cân nhắc nhu cầu, điều kiện kinh tế và mục đích sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Ưu tiên chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý, tránh chạy theo hình thức, xu hướng sẽ giúp việc mua sắm trở nên thiết thực, hiệu quả. Một món quà được lựa chọn chu đáo, phù hợp với người nhận không chỉ thể hiện sự tinh tế mà còn gửi gắm trọn vẹn tình cảm, sự tri ân dành cho thầy cô.