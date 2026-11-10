Xu hướng chọn nhà mới: Giá trị sống quan trọng hơn vị trí

Người mua nhà ngày càng khắt khe

TS. Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho biết, ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp đã xác định hướng phát triển là xây dựng căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực, hướng tới nhóm khách hàng thu nhập trung bình, đặc biệt là những người mới bắt đầu có thu nhập và tích lũy tài chính. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu nhà rõ ràng nhưng khả năng chi trả còn hạn chế, do đó sản phẩm cần được tính toán phù hợp cả về diện tích, công năng và giá thành.

Với nhóm khách hàng mới tích lũy tài chính, một căn hộ có thiết kế thực dụng, chi phí phù hợp và khả năng sử dụng lâu dài có thể quan trọng hơn những căn hộ có diện tích rộng nhưng vượt quá khả năng chi trả.

Ông Thạch cho biết, trước đây, người mua thường chú ý chủ yếu đến căn hộ, nhưng hiện nay ngày càng quan tâm đến hệ thống tiện ích và dịch vụ phục vụ đời sống. Đặc biệt, người trẻ có xu hướng lựa chọn nơi ở được đầu tư đầy đủ tiện ích, đáp ứng các nhu cầu hàng ngày. Chất lượng sống vì thế không còn được quyết định riêng bởi diện tích hay cách bố trí bên trong căn hộ, mà còn phụ thuộc vào môi trường và dịch vụ của toàn khu dân cư.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh các xu hướng quốc tế lan tỏa nhanh đến Việt Nam, khi đời sống ngày càng kết nối trong một “thế giới phẳng”. Theo ông Thạch, doanh nghiệp bất động sản không thể giữ nguyên tư duy phát triển sản phẩm nếu muốn theo kịp hành vi khách hàng. Việc lắng nghe nhu cầu, cập nhật xu hướng và điều chỉnh thiết kế trở thành yêu cầu tất yếu, nhất là khi người mua ngày càng coi trọng chất lượng sử dụng trong quyết định xuống tiền.

Nhu cầu nhà ở thực đang thúc đẩy thị trường bất động sản chuyển từ cuộc đua về vị trí, giá bán sang cạnh tranh bằng chất lượng sống, tiện ích và năng lực vận hành

Chất lượng sống xác định giá trị bất động sản

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc khi nhiều dự án hoàn thành, bàn giao và vận hành. Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Nhà ở, CBRE Việt Nam, đây là lúc cam kết trên hồ sơ được kiểm chứng qua trải nghiệm cư dân, từ chất lượng công trình, tiện ích đến năng lực quản lý, duy trì môi trường sống.

Trước đây, người mua nhà thường quan tâm đến vị trí, giá bán và tiến độ thanh toán. Tuy nhiên, khi sinh sống, cư dân nhận ra giá trị bất động sản không chỉ nằm ở vị trí, giá ban đầu, mà còn phụ thuộc vào chất lượng sống và khả năng khai thác lâu dài, cũng như chi phí sử dụng.

Ông Kiệt cho biết, người mua nhà để ở ngày càng chú trọng kết nối giao thông, hạ tầng, tiện ích và môi trường. Chất lượng công trình cùng năng lực quản lý, vận hành ảnh hưởng đến trải nghiệm cư dân và khả năng duy trì giá trị tài sản. Ngay cả những dự án cùng khu vực, vị trí tương đồng vẫn có thể khác biệt về khả năng khai thác.

Khách hàng đang chuyển từ cách nhìn bất động sản như tài sản chờ tăng giá sang chú trọng giá trị sử dụng. Điều này cho thấy nhận thức tiêu dùng trưởng thành hơn, buộc chủ đầu tư theo đuổi chất lượng thực chất, không chỉ ở khâu bán hàng.

Biến động lãi suất và điều kiện tiếp cận vốn buộc chủ đầu tư quan tâm hơn đến khả năng tài chính của người mua. Doanh nghiệp phải tính toán phương án thanh toán, hỗ trợ lãi suất và tiến độ trả tiền linh hoạt. Người mua, nhà đầu tư và chủ đầu tư điều chỉnh tư duy, thận trọng hơn để phù hợp với sức mua.

Theo ông Kiệt, đây là bước trưởng thành của bất động sản Việt Nam. Thời gian tới, lợi thế không chỉ thuộc về dự án có vị trí tốt hay quy mô lớn, mà phụ thuộc vào chất lượng, khả năng đáp ứng nhu cầu thực, hiệu quả quản lý vận hành và giá trị duy trì lâu dài. Doanh nghiệp cần xem sản phẩm là không gian sống lâu dài, không chỉ là hàng hóa bán tại thời điểm bàn giao, trong vòng đời tài sản.

Ở góc độ quy hoạch, TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners cho rằng, dự án bất động sản cần phù hợp với quy hoạch thay vì chỉ tập trung tại đô thị đã hình thành. Khi phát triển ra những khu vực mới, yêu cầu không đơn thuần là xây thêm nhà ở, mà phải tổ chức không gian sống chất lượng, kết nối hạ tầng và dịch vụ thiết yếu.

Theo ông Sơn, tư duy phát triển đô thị cần lấy con người làm trung tâm. Khu dân cư phải được kết nối giao thông thuận tiện, đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Cách tiếp cận này nâng cao chất lượng sống, giảm áp lực di chuyển, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Khi nhà ở, hạ tầng và dịch vụ được phát triển đồng bộ, khu vực phát triển mới có thể hình thành cộng đồng cư dân.