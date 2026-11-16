Xu hướng chọn môn thi của học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh

Ngay từ năm lớp 9, em Đặng Quang Huy (lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình) đã xác định thế mạnh bản thân ở các môn khoa học tự nhiên. Yêu thích tư duy logic và chủ động tìm hiểu ngành nghề từ sớm, Huy quyết tâm theo đuổi tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

“Em chọn khối A00 với mục tiêu xét tuyển vào ngành Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Lựa chọn này vừa phù hợp với năng lực của em, vừa bắt nhịp xu thế phát triển của xã hội” - Huy chia sẻ.

Học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Cẩm Bình trao đổi với giáo viên trong tiết ôn tập môn Hóa học.

Khảo sát đầu năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Cẩm Bình cho thấy, trong 599 học sinh lớp 12 toàn trường, có 389 em dùng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học. Đáng chú ý, tổ hợp A00 dẫn đầu với 175 học sinh lựa chọn; tiếp đến là khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) với 87 em; khối D (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 81 em; khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) 37 em và khối B (Toán, Hóa học, Sinh học) 9 em.

Như vậy, riêng 3 tổ hợp tự nhiên (A00, A01, B) đã thu hút 221 học sinh, chiếm 56,8% số học sinh định hướng xét tuyển đại học.

Cô Đào Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình cho biết: “Qua khảo sát và thực tế đăng ký dự thi mấy năm gần đây, ở nhóm học sinh có nguyện vọng vào đại học, xu thế đang chuyển dịch dần từ các môn xã hội sang các môn khoa học tự nhiên. Trong đó, tỷ lệ học sinh đăng ký các khối A00, A01, B đều tăng so với những năm trước”.

Cô Đào Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình trao đổi với học sinh trong giờ ra chơi.

Theo cô Lan, sự thay đổi này xuất phát từ việc học sinh ngày càng quan tâm đến yêu cầu xét tuyển đại học và triển vọng nghề nghiệp. Thông tin về cơ hội việc làm, thu nhập cũng tác động đến nhận thức của phụ huynh, học sinh, giúp việc chọn tổ hợp môn được cân nhắc kỹ hơn thay vì chỉ ưu tiên môn dễ lấy điểm tốt nghiệp.

Sức hút của các môn tự nhiên cũng thể hiện rõ tại Trường THPT Phan Đình Phùng. Trong 662 học sinh lớp 12 đăng ký ôn thi tại điểm chính, Tiếng Anh dẫn đầu các môn tự chọn với 491 lượt. Tuy nhiên, nếu xét riêng hai khối khoa học tự nhiên và xã hội, khối tự nhiên chiếm ưu thế với 493 lượt đăng ký (Vật lý 283 lượt, Hóa học 151 lượt, Sinh học 59 lượt); trong khi đó, ba môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật có 328 lượt đăng ký.

Một tiết học Vật lý tại lớp 12A8 - Trường THPT Phan Đình Phùng.

Hiện nay, nhiều em đã xác định được ngành học sau khi tốt nghiệp THPT. Em Nguyễn Duy Mạnh - Lớp 12A8, Trường THPT Phan Đình Phùng chọn tổ hợp A00 và hướng tới lĩnh vực vi mạch. Mạnh cho biết, em yêu thích máy móc, kỹ thuật và được gia đình và nhà trường tư vấn trước khi lựa chọn. Cùng lớp, em Nguyễn Khắc Phi Long chọn ngành Tự động hóa, quan tâm đến nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ ô tô và luyện kim tại Hà Tĩnh.

Nếu ở năm học trước, trên toàn tỉnh, nhóm môn xã hội chiếm thế áp đảo với hơn 70% tổng lượt đăng ký – cao gấp 2,7 lần nhóm tự nhiên (hơn 25%), thì năm học này, "cán cân" tại nhiều trường THPT đã dần cân bằng. Điển hình, tại Trường THPT Hà Huy Tập, trong 519 học sinh lớp 12 đăng ký hai môn tự chọn, nhóm khoa học tự nhiên đã có 422 lượt lựa chọn (gồm Vật lý 218 lượt, Hóa học 195 lượt, Sinh học 9 lượt), thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm khoa học xã hội có 513 lượt (gồm Địa lý 282 lượt, Lịch sử 231 lượt).

Lý giải về sự thay đổi này, thầy Hoàng Văn Báu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho biết: Trong những năm gần đây, tỷ lệ học sinh lựa chọn các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội tại nhà trường đang dần cân bằng. Trường THPT Hà Huy Tập cũng là một trong những đơn vị có tỷ lệ học sinh lựa chọn các môn khoa học tự nhiên khá cao. Bên cạnh sự chuyển biến trong nhận thức của học sinh và phụ huynh, nhà trường đã chủ động vào cuộc từ đầu cấp, chú trọng công tác tư vấn, định hướng từ sớm, giúp học sinh lựa chọn môn học, môn thi phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp. Qua đó, các em có sự chuẩn bị chủ động hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như xét tuyển đại học.

Để theo đuổi khối khoa học tự nhiên, học sinh cần quá trình tích lũy kiến thức nền tảng liên tục từ sớm.

Nhìn rộng hơn, học sinh cuối cấp đã biết đặt bài toán đầu ra nghề nghiệp lên bàn cân trước sự phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và công nghiệp chế biến, chế tạo. Đặc biệt, khi Chính phủ và các bộ, ngành ưu tiên chiến lược cho khoa học cơ bản, khoa học sự sống cùng các ngành kỹ thuật, công nghệ mũi nhọn, các tổ hợp xét tuyển đại học tất yếu nghiêng nhiều hơn về khối tự nhiên.

Thạc sĩ Biện Văn Quyền - Phó Trưởng ban Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh (Trường Đại học Hà Tĩnh) nhận định, xu hướng này vừa phản ánh đúng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học, vừa cho thấy sự chuẩn bị nền tảng dài hơi của người học. “Khác với các môn xã hội có thể tiếp cận muộn hơn, muốn theo đuổi các ngành khoa học tự nhiên, học sinh không thể bắt đầu từ lớp 10 hay sát kỳ thi lớp 12, mà phải trải qua quá trình tích lũy kiến thức từng phần liên tục ngay từ bậc THCS” - Thạc sĩ Biện Văn Quyền nhấn mạnh.

Các tổ hợp môn khoa học tự nhiên ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh cuối cấp.

Thực tế tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận nhu cầu lao động thay đổi rõ nét khi nhiều dự án công nghiệp lớn mở rộng sản xuất. Từ tổ hợp luyện kim, nhà máy sản xuất ô tô điện, pin, thiết bị điện tại Khu kinh tế Vũng Áng đến các khu công nghiệp trên địa bàn, nhu cầu nhân lực đang tăng mạnh ở các mảng cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa, vận hành, bảo trì thiết bị và logistics. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, riêng tháng 11/2026, toàn tỉnh có 141 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 10.850 lao động, trong đó Khu kinh tế Vũng Áng chiếm 6.372 vị trí (58,7%) với nhu cầu lớn về nhân sự kỹ thuật, vận hành máy móc.

Khi làn sóng công nghiệp và công nghệ đang mở ra cơ hội việc làm mới ngay tại địa phương, công tác hướng nghiệp càng đi trước một bước, giúp học sinh nhận diện đúng năng lực và chuẩn bị hành trang từ sớm.