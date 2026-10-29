Xu hướng cà phê học bài của người trẻ

Tìm động lực từ những người cùng sở thích

Vào những buổi chiều, tại nhiều quán cà phê trên địa bàn phường Hạc Thành, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ ngồi bên máy tính xách tay, mở sách vở hoặc chăm chú ghi chép.

Với một bộ phận người trẻ, lý do lựa chọn nơi này không chỉ nằm ở không gian mà còn ở những người họ có thể gặp gỡ. Khi cùng ngồi học, mỗi người vẫn theo đuổi công việc riêng nhưng có thể chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức hoặc khơi gợi cho nhau những ý tưởng mới.

Mỗi buổi chiều, nhiều quán cà phê trên địa bàn phường Hạc Thành lại thu hút đông đảo bạn trẻ đến học tập, làm việc.

Lê Thuỳ Dung ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Mình thích ra quán vì có thể gặp thêm những người cùng sở thích, cùng quan tâm đến việc học tập và phát triển bản thân. Khi thấy mọi người tập trung làm việc, mình cũng có động lực để cố gắng hơn. Nhiều khi, qua một cuộc trò chuyện, mình biết thêm cách học mới hoặc có ý tưởng mà trước đó chưa nghĩ tới”.

Những người trẻ có thể bắt đầu câu chuyện từ một cuốn sách, một môn học hay lĩnh vực cùng quan tâm, rồi dần chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển bản thân. Với những người vốn dễ trì hoãn khi học một mình, việc nhìn thấy những người xung quanh đang miệt mài với công việc cũng có thể trở thành động lực để bắt tay vào thực hiện mục tiêu đã đặt ra.

Tuy nhiên, hiệu quả không tự nhiên đến chỉ vì lựa chọn một không gian đông người cùng học tập. Mỗi người vẫn cần xác định rõ công việc cần hoàn thành, chủ động sắp xếp thời gian và tránh để những cuộc trò chuyện làm gián đoạn việc học. Khi biết cân bằng giữa giao lưu và tập trung, quán cà phê có thể trở thành nơi vừa đáp ứng nhu cầu học tập, vừa mở rộng những mối quan hệ tích cực.

Một góc yên bình để tập trung

Với một số người, điều hấp dẫn khi chọn quán cà phê để học tập, làm việc lại nằm ở cảm giác được tách khỏi nhịp sinh hoạt thường ngày, có một khoảng thời gian dành riêng cho việc học và những mục tiêu cá nhân.

Quán cà phê gần như đã trở thành một phần mặc định trong nhịp học tập, làm việc của nhiều người trẻ.

Lê Thị Khánh Linh ở phường Hạc Thành cho biết, việc học tại quán cà phê giúp bản thân dễ tập trung hơn khi cần đọc tài liệu hoặc hoàn thành bài tập.

“Em thích cảm giác ngồi ở một góc yên tĩnh, gọi một món đồ uống rồi bắt đầu công việc của mình. Khi đã đến quán, em thường cố gắng hoàn thành những việc đặt ra trước đó. Không gian này giúp em có cảm giác thư thái, bớt bị cuốn vào những việc khác và tập trung hơn vào điều đang làm”, Khánh Linh chia sẻ.

Việc thay đổi không gian đôi khi tạo ra sự khác biệt trong tâm lý. Một góc bàn quen thuộc, ánh sáng vừa đủ và không khí thoải mái có thể giúp họ hình thành thói quen học tập đều đặn. Thay vì chờ đến khi có hứng thú mới bắt đầu, việc dành một khoảng thời gian cố định tại quán cũng giúp người học chủ động hơn trong việc thực hiện kế hoạch cá nhân.

Dẫu vậy, trải nghiệm học tập còn phụ thuộc vào cách mỗi người lựa chọn địa điểm và sử dụng thời gian. Một quán cà phê quá đông, âm nhạc lớn hoặc liên tục có tiếng động có thể khiến việc tập trung trở nên khó khăn. Chi phí đồ uống cũng là điều cần cân nhắc đối với học sinh, sinh viên, nhất là khi thói quen này diễn ra thường xuyên.

Bởi vậy, việc học tại quán cà phê chỉ thực sự hữu ích khi phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi người. Người cần tập trung có thể chọn khung giờ ít khách, còn người muốn học tập, làm việc nên tìm không gian phù hợp để không ảnh hưởng đến những khách hàng xung quanh. Sự chủ động trong lựa chọn và ý thức sử dụng không gian chung là điều cần thiết để duy trì thói quen này một cách hiệu quả.