Xu hướng bất động sản tích hợp sức khỏe tạo chuẩn mực sống mới

Ngày 29/10/2026, tại Hội nghị trải nghiệm tôn vinh “Kiến tạo chất lượng sống” do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, ông Trần Trọng Tú, Chủ tịch Điều hành Galaxy Media & Wellness cho biết, nhu cầu về bất động sản chăm sóc sức khỏe đang thể hiện qua những mong muốn gần gũi như nhà có ánh sáng tự nhiên, không khí thông thoáng, cây xanh và sự yên tĩnh. Sau thời gian làm việc, di chuyển và tiếp xúc với khói bụi, người dân muốn trở về một không gian dễ chịu.

Các diễn gia tham gia trao đổi xung quanh chủ đề "Kiến tạo chất lượng sống"

Với những trải nghiệm thực tế, ông Tú đề cập năm yếu tố giúp người mua hình dung về chất lượng nơi ở như ánh sáng, không khí, cây xanh, âm thanh và mùi hương. Trong đó, ánh sáng tự nhiên và độ thông thoáng giúp hạn chế cảm giác tù túng; cây xanh đáp ứng mong muốn gần gũi với thiên nhiên, nhất là tại những không gian cư trú ngày càng xa mặt đất.

“Bên cạnh các thang đo chuyên môn, người mua có thể bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản: ngôi nhà có đủ sáng, đủ thoáng, có cây xanh, yên tĩnh và mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt hay không? Những yếu tố phục vụ sức khỏe cần hiện diện trong trải nghiệm hằng ngày của cư dân” - ông Tú phân tích.

Ở góc nhìn thị trường, bà Trang Lê, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, cho rằng sự thay đổi về thu nhập, cơ cấu dân số và kỳ vọng của người mua đang tạo điều kiện phát triển bất động sản chăm sóc sức khỏe. Khi khả năng chi trả cải thiện, người dân có thêm điều kiện cân nhắc những giá trị mà nơi ở mang lại.

Người mua và nhà phát triển đang quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng của sản phẩm. Bên cạnh thiết kế, cảnh quan và diện tích xanh có thể quan sát trực tiếp, chất lượng dự án còn được xem xét qua trải nghiệm sinh hoạt, cảm giác của người ở và sự gắn kết với cộng đồng.

Bà Lưu Thiên Hương, Chủ tịch GG Corporation, cũng ghi nhận nhu cầu tìm kiếm không gian riêng tư, yên tĩnh để nghỉ ngơi và phục hồi, đặc biệt trong phân khúc nhà ở siêu sang. Với người thường xuyên chịu áp lực công việc, giấc ngủ và cảm giác thư thái sau một tuần làm việc trở thành những yếu tố được cân nhắc khi mua nhà.

Ngoài vị trí quan trọng, quyết định lựa chọn còn gắn với diện tích, tầm nhìn, ánh sáng, gió và sự khoáng đạt. Vì vậy, chủ đầu tư cần xác định rõ sản phẩm đáp ứng nhu cầu nào, từ thiếu không gian nghỉ ngơi đến mong muốn tiếp xúc thường xuyên hơn với thiên nhiên.

Có tiện ích chưa đồng nghĩa với việc cư dân hình thành lối sống khỏe; trải nghiệm bản thân khi sống tại nơi có hồ bơi đẹp nhưng ít sử dụng. Sau giờ làm việc, cảm giác mệt mỏi khiến việc tập luyện dễ bị trì hoãn; buổi sáng lại khó duy trì thói quen dậy sớm.

Điều này đòi hỏi chủ đầu tư tính toán hành trình di chuyển của cư dân. Khu vực vận động, thư giãn cần dễ tiếp cận, thường xuyên xuất hiện trong tầm nhìn và đủ hấp dẫn để người ở muốn sử dụng. Đường dạo, nơi dừng chân hay không gian ngoài trời có thể tạo thêm cơ hội vận động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào một lịch tập riêng.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe còn đặt ra bài toán dung hòa cách sống của các thành viên trong gia đình, quyết định mua nhà ngày càng có sự tham gia của con cái. Người trẻ chủ động tìm kiếm, đối chiếu thông tin và sử dụng công nghệ, bao gồm AI, để góp ý về nơi ở.

Trong khi đó, người lớn tuổi có những yêu cầu riêng về diện tích, cây xanh và điều kiện sinh hoạt, nên việc thuyết phục người già chuyển đến chung cư từng là khó khăn của nhiều gia đình, do không gian hạn chế hoặc thiếu những điều kiện quen thuộc.

Các căn hộ diện tích lớn có thể góp phần đáp ứng nhu cầu sống chung nhiều thế hệ. Tuy nhiên, sự phù hợp còn phụ thuộc vào môi trường xung quanh, khả năng vận động và những không gian giúp người cao tuổi duy trì sinh hoạt thoải mái.

Theo nhận định của JLL, Việt Nam có thể bắt đầu từ mô hình hưu trí năng động, hướng đến người lớn tuổi còn khỏe mạnh và có khả năng sống chủ động. Dự báo loại hình này có thể phổ biến hơn trong khoảng 10–15 năm tới, trước khi thị trường từng bước phát triển các mô hình có mức độ chăm sóc cao hơn.

Tuy nhiên, việc lựa chọn mô hình cần cân nhắc văn hóa, khả năng chi trả và tâm lý lo ngại sự cô lập. Theo đó, kinh nghiệm quốc tế chỉ phù hợp khi được nghiên cứu trong điều kiện phát triển thực tế của Việt Nam.

“Xác định đúng nhóm cư dân và mức độ hỗ trợ ngay từ đầu là cơ sở để chuẩn bị sản phẩm. Với người hưu trí năng động, trọng tâm là không gian sống và khả năng duy trì sinh hoạt chủ động; với người cần chăm sóc chuyên sâu, dự án phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về dịch vụ và năng lực vận hành”- bà Trang Lê lưu ý.