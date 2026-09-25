XSTV 25/9 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 25/9/2026 - XSTV 25 tháng 9
XSTV 25/9, xổ số Trà Vinh được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh quay thưởng lúc 16h20 thứ Sáu hàng tuần, theo dõi tiếp kết quả XSMN trên vtcnews.vn.
XSTV 25/9 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 25/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h20. Kết quả XSTV 25/9/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTV 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 25/9/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 25/9/2026
Kết quả XSMN Trà Vinh ngày 25/09/2026
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Cơ cấu giải thưởng XSTV
Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).
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Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 18/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 207644 và các hạng giải khác như sau:
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Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 11/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 467062 và các hạng giải khác như sau:
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Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 4/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 899819 và các hạng giải khác như sau:
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Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 28/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 786009 và các hạng giải khác như sau:
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Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 21/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 366282 và các hạng giải khác như sau:
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Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 14/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 521473 và các hạng giải khác như sau:
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.
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Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xstv-25-9-ket-qua-xo-so-tra-vinh-hom-nay-25-9-2026-xstv-25-thang-9-ar1041777.html