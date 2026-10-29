XSTN 29/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 29 tháng 10 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 29/10/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 29/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 29/10/2026 - Xổ số Tây Ninh ngày 29 tháng 10

Kết quả XSMN Tây Ninh ngày 29/10/2026

Chưa có kết quả

Xem lại KQXSTN các kỳ trước

- XSTN 22/10/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 22/10/2026 có giải đặc biệt là 058734 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 22/10/2026

- XSTN 15/10/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 15/10/2026 có giải đặc biệt là 636638 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 15/10/2026

- XSTN 8/10/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 8/10/2026 có giải đặc biệt là 999472 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 8/10/2026

- XSTN 1/10/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 1/10/2026 có giải đặc biệt là 348513 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 1/10/2026

- XSTN 24/9/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 24/9/2026 có giải đặc biệt là 136970 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 24/9/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam như sau:

- Thứ 2: Do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Do Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.