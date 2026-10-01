XSTN 1/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 1 tháng 10
XSTN 1/10, xổ số Tây Ninh được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh quay thưởng vào lúc 16h15 thứ Năm hàng tuần, trực tiếp kết quả XSMN trên vtcnews.vn.
XSTN 1/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 1 tháng 10 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 1/10/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTN 1/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 1/10/2026 - Xổ số Tây Ninh ngày 1 tháng 10
Kết quả XSMN Tây Ninh ngày 01/10/2026
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- XSTN 24/9/2026
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 24/9/2026 có giải đặc biệt là 136970 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSTN 17/9/2026
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 17/9/2026 có giải đặc biệt là 024183 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSTN 10/9/2026
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 10/9/2026 có giải đặc biệt là 910457 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSTN 3/9/2026
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 3/9/2026 có giải đặc biệt là 979586 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSTN 27/8/2026
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 27/8/2026 có giải đặc biệt là 434619 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSTN
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay số mở thưởng XSMN
Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam như sau:
- Thứ 2: Do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.
- Thứ 3: Do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.
- Thứ 4: Do Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.
- Thứ 5: Do Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 6: Do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ quay số mở thưởng.
- Thứ 7: Do Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số hôm nay ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xstn-1-10-ket-qua-xo-so-tay-ninh-hom-nay-ngay-1-thang-10-ar1042791.html