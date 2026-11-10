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XSQNA 10/11 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 10/11/2026

XSQNA 10/11 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay thứ Ba ngày 10/11/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Cập nhật kết quả XSQNA nhanh và chính xác nhất.

Báo VTC News
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Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 10/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng lúc 17h15. Kết quả XSQNA 10/11/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 10/11 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 10/11/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 10/11/2026

Kết quả XSMT Quảng Nam ngày 10/11/2026

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- XSQNA 3/11/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 3/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng có giải đặc biệt 698154 và các giải khác như sau:

XSQNA 3/11, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 3/11/2026.

XSQNA 3/11, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 3/11/2026.

- XSQNA 27/10/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 27/10/2026 có giải đặc biệt là 903157 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNA 27/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 27/10/2026.

XSQNA 27/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 27/10/2026.

- XSQNA 20/10/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng ngày 20/10/2026 với giải đặc biệt 658178. Kết quả các giải còn lại như sau:

XSQNA 20/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 20/10/2026.

XSQNA 20/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 20/10/2026.

- XSQNA 13/10/2026

Giải đặc biệt xổ số Quảng Nam ngày 13/10/2026 là 555708. Các hạng giải khác được công bố như sau:

XSQNA 13/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 13/10/2026.

XSQNA 13/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 13/10/2026.

- XSQNA 6/10/2026

Xổ số Quảng Nam ngày 6/10/2026 có giải đặc biệt là 846121. Dưới đây là kết quả chi tiết các hạng giải:

XSQNA 6/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 6/10/2026.

XSQNA 6/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 6/10/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 10/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Diệu Hân

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xsqna-10-11-ket-qua-xo-so-quang-nam-hom-nay-10-11-2026-ar1050357.html