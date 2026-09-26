XSMT 26/9 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 26/9/2026

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) hôm nay (26/9) được tường thuật trực tiếp lúc 17h10, gồm các đài: Đà Nẵng (XSDN), Khánh Hòa (XSKH). Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

Xổ số miền Trung hôm nay – Kết quả XSMT ngày 26/9 được quay thưởng bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả XSMT hôm nay ngày 26/9/2026

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung hàng ngày

Thứ Hai quay số mở thưởng các đài Phú Yên, TP Huế.

Thứ Ba mở thưởng các đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

Thứ Tư mở thưởng các đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Thứ Năm tại Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị.

Thứ Sáu tại Gia Lai, Ninh Thuận.

Thứ Bảy quay số các đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

Chủ Nhật tại Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế

Thông tin liên hệ khi trúng thưởng xổ số miền Trung

Độc giả có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty xổ số phát hành vé số để nhận thưởng như sau:

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đà Nẵng, địa chỉ: 308, đường 2/9, P. Hòa Cường, Đà Nẵng

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 3 Pasteur. P. Vạn Thanh, Khánh Hòa.