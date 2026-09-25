XSMN 26/9. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 26/9/2026. XSMN thứ Bảy ngày 26/9

Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút và được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết của Tp Hồ Chí Minh (XSHCM), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG), Long An (XSLA). Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó. Xổ số hôm nay - KQXSMN ngày 26/9 được quay thưởng bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26/9/2026. KQXSMN 26/9

Cập nhật kết quả XSMN 26/9 mới nhất hàng tuần quay số trả thưởng bắt bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.

Trực Tiếp kết quả xổ số miền Nam 26/9/2026 - XSMN 26/9

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 25/9. KQXSMN 25/9/2026. XSMN 25/9.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24/9. KQXSMN 24/9/2026. XSMN 24/9.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23/9. KQXSMN 23/9/2026. XSMN 23/9.

Cách xem kết quả XSMN 26/9 trực tiếp và nhanh chính xác nhất

XSMN 26/9 được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 16h30 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày.

Người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận KQXSMN hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập vào https://bnews.vn/ để cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

Bnews sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó.