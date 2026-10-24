XSMN 25/10 Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 25/10/2026. XSMN chủ Nhật ngày 25/10

Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút và được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết của Tiền Giang (XSTG), Đà Lạt (XSĐL), Kiên Giang (XSKG). Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó. Xổ số hôm nay - KQXSMN ngày 25/10 được quay thưởng bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25/10/2026. KQXSMN 25/10.

Cập nhật kết quả XSMN 25/10 mới nhất hàng tuần quay số trả thưởng bắt bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.

Trực Tiếp kết quả xổ số miền Nam 25/10/2026 - XSMN 25/10.

Xem lại kết quả XSMN các ngày gần đây

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24/10. KQXSMN 24/10/2026. XSMN 24/10.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24/10. KQXSMN 24/10/2026. XSMN 24/10.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23/10. KQXSMN 23/10/2026. XSMN 23/10.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22/10. KQXSMN 22/10/2026. XSMN 22/10.

Cách xem kết quả XSMN 25/10 trực tiếp và nhanh chính xác nhất

Người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận KQXSMN hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập vào https://bnews.vn/ để cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

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