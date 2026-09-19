XSMN 20/9 Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 20/9/2026. XSMN chủ Nhật ngày 20/9

Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút và được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết của Tiền Giang (XSTG), Đà Lạt (XSĐL), Kiên Giang (XSKG). Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó. Xổ số hôm nay - KQXSMN ngày 20/9 được quay thưởng bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 20/9/2026. KQXSMN 20/9.

Cập nhật kết quả XSMN 20/9 mới nhất hàng tuần quay số trả thưởng bắt bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.

Trực Tiếp kết quả xổ số miền Nam 20/9/2026 - XSMN 20/9.

Xem lại kết quả XSMN các ngày gần đây

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19/9. KQXSMN 19/9/2026. XSMN 19/9.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 18/9. KQXSMN 18/9/2026. XSMN 18/9.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 17/9. KQXSMN 17/9/2026. XSMN 17/9.

Cách xem kết quả XSMN 20/9 trực tiếp và nhanh chính xác nhất

Người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận KQXSMN hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập vào https://bnews.vn/ để cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

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