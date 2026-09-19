XSMN 19/9 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 19/9/2026

Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày 19/9 được tường thuật trực tiếp lúc 16h10, gồm các đài: Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

Kết quả XSMN hôm nay bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt.

Kết quả XSMN hôm nay ngày 19/9

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam hàng ngày

Thứ 2: Quay số mở thưởng các đài xổ số TPHCM (XSHCM), xổ số Đồng Tháp (XSDT), xổ số Cà Mau (XSCM).

Thứ 3: Mở thưởng các đài xổ số Vũng Tàu (XSVT), xổ số Bến Tre (XSBTR), xổ số Bạc Liêu (XSBL).

Thứ 4: Mở thưởng các đài xổ số Đồng Nai (XSDN), xổ số Cần Thơ (XSCT), xổ số Sóc Trăng (XSST).

Thứ 5: Mở thưởng các đài xổ số An Giang (XSAG), xổ số Tây Ninh (XSTN), xổ số Bình Thuận (XSBTH).

Thứ 6: Xổ số Bình Dương (XSBD), xổ số Vĩnh Long (XSVL), xổ số Trà Vinh (XSTV).

Thứ 7: Xổ số TPHCM (XSHCM), xổ số Hậu Giang (XSHG), xổ số Long An (XSLA), xổ số Bình Phước (XSBP).

Chủ nhật: Xổ số Đà Lạt (XSDL), xổ số Tiền Giang (XSTG), xổ số Kiên Giang (XSKG).

Điều kiện lĩnh thưởng xổ số miền Nam XSMN

Vé trúng thưởng là những vé còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá hay bị tẩy xóa. Điều này sẽ đảm bảo cho quá trình dò số và là điều kiện tiên quyết để nhận thưởng. Giám đốc công ty xổ số sẽ là người có quyền quyết định có trả thưởng đối với những trường hợp này hay không.

Nếu trường hợp trúng thưởng gặp trường hợp bất khả kháng không thể trực tiếp đến công ty xổ số nhận thưởng có thể sẽ nhờ người khác nhưng phải lập giấy ủy quyền, có giấy xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của cả 2 bên.

Theo dõi kết quả XSMN mỗi ngày ở đâu?

Các kênh xổ số chính thống sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về giải thưởng và kết quả sau mỗi kỳ quay số, thông qua việc đăng bảng tin, phát sóng trực tiếp trên đài hoặc truyền hình trong ngày.

Các trường quay xổ số hàng ngày luôn chào đón khách hàng đến theo dõi trực tiếp quá trình quay số và công bố kết quả. Sau khi có kết quả, người chơi có thể trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết để nhận thưởng.

Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật liên tục và nhanh chóng trên giaoducthoidai.vn vào lúc 17h15 hằng ngày. Thông tin về kết quả và cơ cấu giải thưởng sẽ được các đơn vị xổ số chính thức công bố đầy đủ sau mỗi kỳ quay số thông qua bảng tin, phát thanh trực tiếp hoặc truyền hình trong ngày.

Người chơi có thể trực tiếp theo dõi quá trình quay số tại các trường quay xổ số hằng ngày. Sau khi công bố kết quả, người trúng thưởng có thể đến công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục nhận giải theo quy định.