XSMN 16/9. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 16/9/2026. XSMN thứ Tư ngày 16/9

Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút và được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSĐN), Sóc Trăng (XSST), Cần Thơ (XSCT). Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó. Xổ số hôm nay - KQXSMN ngày 16/9 được quay thưởng bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 16/9/2026. KQXSMN 16/9

Cập nhật kết quả XSMN 16/9 mới nhất hàng tuần quay số trả thưởng bắt bắt đầu từ giải nhất cho đến giải bảy, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.

Trực Tiếp kết quả xổ số miền Nam 16/9/2026 - XSMN 16/9

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 15/9. KQXSMN 15/9/2026. XSMN 15/9.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 15/9. KQXSMN 15/9/2026. XSMN 15/9.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 14/9. KQXSMN 14/9/2026. XSMN 14/9.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 13/9. KQXSMN 13/9/2026. XSMN 13/9.

Cách xem kết quả XSMN 16/9 trực tiếp và nhanh chính xác nhất

XSMN 16/9 được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 16h30 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày.

Người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận KQXSMN hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập vào https://bnews.vn/ để cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

Bnews sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó.