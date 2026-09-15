XSMB 16/9. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 16/9/2026. XSMB thứ Tư ngày 16/9

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) được thực hiện lúc 18 giờ 15 phút và được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN). Xổ số hôm nay - KQXSMB ngày 16/9 được quay thưởng bắt đầu từ giải nhất cho đến giải bảy, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/9/2026. KQXSMB 16/9

Cập nhật kết quả XSMB 16/9 mới nhất hàng tuần quay số trả thưởng bắt bắt đầu từ giải nhất cho đến giải bảy, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.

Trực Tiếp kết quả xổ số miền Bắc 16/9/2026 - XSMB 16/9

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/9. KQXSMB 15/9/2026. XSMB 15/9.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/9. KQXSMB 15/9/2026. XSMB 15/9.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/9. KQXSMB 14/9/2026. XSMB 14/9.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/9. KQXSMB 13/9/2026. XSMB 13/9.

Cách xem kết quả XSMB 16/9 trực tiếp và nhanh chính xác nhất

XSMB 16/9 được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 18h15 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hàng ngày.

Người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận KQXSMB hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập vào https://bnews.vn/ để cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

Bnews sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó.

Nhận giải thưởng của Xổ Số Miền Bắc ở đâu?

Người chơi có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty xổ số phát hành vé số để nhận thưởng:

Cty xổ số kiến thiết Hà Nội: Địa chỉ: Số nhà 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.9433636. FAX: 04.9438874

Đường dây nóng: 04.9439928, 04.9433123