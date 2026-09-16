XSMB 16/9 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 16/9/2026

Kết quả XSMB hôm nay, thứ Tư ngày 16/9/2026

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc hàng ngày

Thứ Hai: Mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội.

Thứ Ba: Quay số mở thưởng tại xổ số Quảng Ninh.

Thứ Tư: Quay số mở thưởng xổ số Bắc Ninh.

Thứ Năm: Quay số mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội.

Thứ Sáu: Quay số mở thưởng xổ số Hải Phòng

Thứ Bảy: Quay số mở thưởng xổ số Nam Định.

Chủ Nhật: Quay số mở thưởng xổ số Thái Bình.

Thông tin cần biết khi trúng thưởng xổ số miền Bắc

Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần bảo quản vé số nguyên vẹn, không rách, nhòe mực hoặc tẩy xóa để đủ điều kiện nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé.

Với những giải thưởng nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý xổ số. Các giải giá trị lớn cần đến công ty xổ số hoặc văn phòng XSMB tại 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội để làm thủ tục nhận thưởng.

Khi lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo vé trúng thưởng cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu hoặc visa để xác minh thông tin.

Nhận giải thưởng của Xổ số miền Bắc ở đâu?

Người chơi có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty xổ số phát hành vé số để nhận thưởng:

Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội: Số nhà 53E, Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội.

Điện thoại: 04.9433636.