XSKT Thành phố Hồ Chí Minh tặng 30 xe lắc tay cho người khuyết tật bán vé số

Cùng với việc nhận xe lắc tay (6,2 triệu đồng/chiếc), mỗi người khuyết tật còn có thêm phần quà là tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Từ năm 2011 đến nay, thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, XSKT Thành phố Hồ Chí Minh TPHCM đã trao tặng hơn 19 tỷ đồng, giúp hơn 1.900 người khuyết tật có được chiếc xe lắc để thêm phương tiện mưu sinh; giúp sửa chữa 55 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn; giúp 68 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật tim miễn phí và hơn 1.000 bệnh nhân nghèo được mổ mắt miễn phí.

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Vĩnh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc XSKT Thành phố Hồ Chí Minh TPHCM cho biết: Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động. "Người bán vé số, nhất là những người bị hạn chế khả năng đi lại, phải nỗ lực rất nhiều để kiếm sống mỗi ngày. Việc duy trì trao xe lắc tay trong nhiều năm nhằm giúp họ thuận tiện hơn khi di chuyển, có thêm điều kiện lao động và tự tạo thu nhập".

Một số hình ảnh tại buổi trao xe lăn:

Ông Trương Vĩnh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc XSKT Thành phố Hồ Chí Minh TPHCM trao xe lăn cho người khuyết tật