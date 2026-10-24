XSKT Thành phố Hồ Chí Minh chung tay chăm lo người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt Trận Tổ quốc và các Đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương, UV Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố; ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Công ty XSKT Thành phố Chí Minh (bên phài) trao bảng tưởng trưng kinh phí 2 tỷ đồng cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM

Theo chương trình, 400 người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ, với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, tương đương 5 triệu đồng mỗi trường hợp. Trong bối cảnh chi phí điều trị kéo dài tạo áp lực lớn cho người bệnh và gia đình, khoản hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, góp phần san sẻ gánh nặng trước mắt và giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp tục chữa trị. Với nhiều gia đình, sự quan tâm kịp thời còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm: Chương trình trao quà là hoạt động thường niên, khẳng định trách nhiệm xã hội của Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp thành phố nói chung. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì một thành phố Hồ Chí Minh văn minh, nghĩa tình. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia ấm áp của cả cộng đồng, tiếp thêm động lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại diện những người nhận quà bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo thành phố, các đơn vị tổ chức. Những món quà kịp thời không chỉ giúp người nghèo có thêm điều kiện trang trải cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để họ tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Các nhân viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM hỗ trợ người khuyết tật di chuyển khi chương trình kết thúc

Chương trình trao trợ cấp là một trong những hoạt động nhân đạo hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Qua đó, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò kết nối các nguồn lực, chăm lo thiết thực cho người yếu thế và góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái.