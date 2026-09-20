XSKG 20/9 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 20/9/2026 - XSKG ngày 20 tháng 9
XSKG 20/9, xổ số Kiên Giang được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang quay thưởng lúc 16h10 Chủ Nhật hàng tuần, trực tiếp kết quả XSMN trên vtcnews.vn.
XSKG 20/9 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 20/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h10. Kết quả XSKG 20/9/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSKG 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 20/9/2026 - Xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 20/9/2026
Kết quả XSMN Kiên Giang ngày 20/09/2026
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- XSKG 13/9/2026
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 13/9/2026 có dãy số giải đặc biệt là 452026 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKG 6/9/2026
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 6/9/2026 có dãy số giải đặc biệt là 800313 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKG 30/8/2026
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 30/8/2026 có dãy số giải đặc biệt là 840070 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKG 23/8/2026
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 23/8/2026 có dãy số giải đặc biệt là 579621 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKG 16/8/2026
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 16/8/2026 có dãy số giải đặc biệt là 216578 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKG 9/8/2026
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 9/8/2026 với dãy số giải đặc biệt là 937461 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSKG
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- XSMN thứ Hai gồm có Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.
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Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xskg-20-9-ket-qua-xo-so-kien-giang-hom-nay-20-9-2026-xskg-ngay-20-thang-9-ar1040729.html