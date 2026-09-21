XSHCM 21/9 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 21/9/2026 - XSHCM ngày 21 tháng 9

XSHCM 21/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 21/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h10. Kết quả XSHCM 21/9/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xổ số TP.HCM hôm nay 21/9/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 21/9/2026

Kết quả XSMN TP. HCM ngày 21/09/2026

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- XSHCM 19/9/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 19/9/2026 có giải đặc biệt là 451013 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 19/9/2026

- XSHCM 14/9/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 14/9/2026 có giải đặc biệt là 293747 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 14/9/2026

- XSHCM 12/9/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 12/9/2026 có giải đặc biệt là 269569 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 12/9/2026

- XSHCM 7/9/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 7/9/2026 có giải đặc biệt là 583758 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 7/9/2026

- XSHCM 5/9/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 5/9/2026 có giải đặc biệt là 821010 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 5/9/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải bảo đảm còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ được lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có Công ty XSKT Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

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