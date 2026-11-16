XSDT 16/11 - Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 16 tháng 11

XSDT 16/11 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h10. Kết quả XSDT 16/11/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 16/11/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 16 tháng 11

Kết quả XSMN Đồng Tháp ngày 16/11/2026

Chưa có kết quả

Xem lại KQXSDT các ngày trước

- XSDT 9/11/2026

Kết quả xổ số ngày 9/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 9/11/2026

- XSDT 2/11/2026

Kết quả xổ số ngày 2/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 2/11/2026

- XSDT 26/10/2026

Kết quả xổ số ngày 26/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 26/10/2026

- XSDT 19/10/2026

Kết quả xổ số ngày 19/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 19/10/2026

- XSDT 12/10/2026

Kết quả xổ số ngày 12/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 12/10/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam cụ thể như sau:

- XSMN thứ 2 gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.