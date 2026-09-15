XSDN 16/9. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 16/9/2026. SXĐN ngày 16/9. SXĐN hôm nay

Xổ số hôm nay - KQXSĐN ngày 16/9 được quay thưởng bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số Đồng Nai được quay vào lúc 16 giờ 15 phút vào ngày thứ Tư hàng tuần, mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai và bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.

Trực tiếp Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay - Kết quả XSĐN 16/9 - XSĐN hôm nay Thứ Tư ngày 16/9/2026.

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ Tư ngày 9/9/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ Tư ngày 9/9/2026

Cơ cấu các giải thưởng Xổ Số Miền Nam

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam đã được thay đổi từ ngày 1/1/2017, áp dụng các tỉnh thuộc khu vực Miền Nam. Cụ thể các giải vé số ấy như sau:

Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần (6 số trúng) gồm 01 giải, giá trị mỗi giải là 2.000.000.000 vnđ (2 tỷ đồng)

Giải Nhất: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30.000.000 vnđ (30 triệu đồng)

Giải Nhì: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15.000.000 vnđ (15 triệu đồng)

Giải Ba: Quay 2 lần (5 số trúng), gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ (10 triệu đồng)

Giải Tư: Quay 7 lần (5 số trúng), gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3.000.000 vnđ (3 triệu đồng)

Giải Năm: Quay 1 lần (4 số trúng), gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1.000.000 vnđ (1 triệu đồng)

Giải Sáu: Quay 3 lần (4 số trúng), đối với giải Sáu gồm có 300 giải, giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ (400 nghìn đồng)

Giải Bảy: Quay 1 lần (3 số trúng), gồm 1000 giải, giá trị mỗi giải là 200.000 vnđ (200 nghìn đồng)

Giải Tám: Quay 1 lần (2 số trúng), gồm 10000 giải, giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ (100 nghìn đồng)

Giải phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, gồm 9 giải, giá trị mỗi giải là 50.000.000 vnđ (50 triệu đồng)

Giải khuyến khích: Những tờ chỉ sai 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, gồm 45 giải, giá trị mỗi giải là 6.000.000 vnđ (6 triệu đồng).

Một số điều kiện để nhận thưởng Xổ Số Miền Nam

Về thể lệ trả thưởng thì xổ số miền Nam vẫn giống như XSMT và XSMB, cụ thể như sau:

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, chắp vá, rách và trong thời hạn 30 ngày. Nếu như quá ngày phát hành tờ vé số 30 ngày, người chơi sẽ không được nhận thưởng.

- Nếu như trúng giải có giá trị từ 10 triệu đồng một giải trở lên, người nhận giải sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng 10% giá trị giải thưởng.

- Công ty xổ số sẽ phải trả thưởng cho người trúng thưởng một lần bằng tiền Việt Nam đồng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt.

- Công ty xổ số sẽ phải thanh toán đủ số tiền trúng thưởng cho người chơi trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh giải thưởng của người chơi.

- Người trúng thưởng cũng có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng thay mình, nhưng phải có đầy đủ những giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Nếu trúng thưởng xổ số kiến thiết Đồng Nai - XSĐN Thứ Tư hôm nay, quý khách hàng chủ động liên hệ trực tiếp tới Công ty xổ số phát hành vé số để nhận thưởng.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam hàng ngày

Lịch xsmn thứ 2 sẽ mở thưởng tại Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM

Lịch xsmn thứ 3 sẽ mở thưởng tại Bến Tre, TP Vũng Tàu, Bạc Liêu

Lịch xsmn thứ 4 sẽ mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ

Lịch xsmn thứ 5 sẽ mở thưởng tại An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận

Lịch xsmn thứ 6 sẽ mở thưởng tại Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh

Lịch xsmn thứ 7 sẽ mở thưởng tại Long An, TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước

Lịch xsmn Chủ nhật sẽ mở thưởng tại Tiền Giang, Kiên Giang, TP Đà Lạt

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