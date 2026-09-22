XSBL 22/9 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 22/9/2026 - XSBL ngày 22 tháng 9
XSBL 22/9, xổ số Bạc Liêu được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu, quay thưởng lúc 16h15 thứ Ba hàng tuần, trực tiếp kết quả XSMN trên vtcnews.vn.
XSBL 22/9 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 22/9/2026 do Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 22/9/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSBL 22/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 22/9/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 22/9/2026
Kết quả XSMN Bạc Liêu ngày 22/09/2026
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- XSBL 15/9/2026
Kết quả xổ số ngày 15/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 118673 và các hạng giải khác như sau:
- XSBL 8/9/2026
Kết quả xổ số ngày 8/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 236335 và các hạng giải khác như sau:
- XSBL 1/9/2026
Kết quả xổ số ngày 1/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 720792 và các hạng giải khác như sau:
- XSBL 25/8/2026
Kết quả xổ số ngày 25/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 234370 và các hạng giải khác như sau:
- XSBL 18/8/2026
Kết quả xổ số ngày 18/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 373492 và các hạng giải khác như sau:
- XSBL 11/8/2026
Kết quả xổ số ngày 11/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 282289 và các hạng giải khác như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSBL
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
Lịch quay số mở thưởng XSMN
Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam như sau:
- Thứ Hai: XSMN gồm Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: XSMN gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu quay số mở thưởng.
- Thứ Tư: XSMN gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay số mở thưởng.
- Thứ Năm: XSMN gồm Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.
- Thứ Sáu: XSMN gồm Công ty XSKT Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay số mở thưởng.
- Thứ Bảy: XSMN gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: XSMN gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số hôm nay tại Bạc Liêu 22/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xsbl-22-9-ket-qua-xo-so-bac-lieu-hom-nay-22-9-2026-xsbl-ngay-22-thang-9-ar1041131.html