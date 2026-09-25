XSBD 25/9 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 25/9/2026 - XSBD ngày 25 tháng 9

XSBD 25/9 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 25/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h10. Kết quả XSBD ngày 25/9/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 25/9/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu 25/9/2026

Kết quả XSMN Bình Dương ngày 25/09/2026

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Điều kiện để nhận thưởng xổ số Bình Dương

- Điều kiện vé hợp lệ: Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình dạng, kích thước ban đầu; tuyệt đối không bị rách rời, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa thông tin.

- Thời hạn đổi thưởng: Người may mắn có 30 ngày (tính từ ngày công bố kết quả mở thưởng) để làm thủ tục nhận giải. Bất kỳ vé nào vượt quá thời gian này đều bị hủy giá trị.

- Hình thức nhận thưởng: Tiền thưởng được thanh toán trọn gói một lần duy nhất qua tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu một tờ vé trúng nhiều giải cùng lúc, người sở hữu sẽ nhận tổng cộng giá trị của tất cả các giải đó.

- Ủy quyền nhận thay: Trong trường hợp bất khả kháng không thể tự mình đến làm thủ tục, người trúng thưởng hoàn toàn có thể ủy quyền hợp pháp cho đại diện đến nhận giải thay.

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- XSBD 18/9/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 18/9/2026 có giải đặc biệt là 898508 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 18/9/2026

- XSBD 11/9/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 11/9/2026 có giải đặc biệt là 937036 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 11/9/2026

- XSBD 4/9/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 4/9/2026 có giải đặc biệt là 926706 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 4/9, kết quả xổ số Bình Dương ngày 4/9/2026

- XSBD 28/8/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 28/8/2026 có giải đặc biệt là 285158 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 28/8, kết quả xổ số Bình Dương ngày 28/8/2026

- XSBD 21/8/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 21/8/2026 có giải đặc biệt là 466130 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 21/8, kết quả xổ số Bình Dương ngày 21/8/2026

- XSBD 14/8/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 14/8/2026 có giải đặc biệt là 696215 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 14/8, kết quả xổ số Bình Dương ngày 14/8/2026

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

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