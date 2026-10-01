XSBD 2/10. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 2/10/2026. SXBD ngày 2/10

Xổ số hôm nay - KQXSBD ngày 2/10 được quay thưởng bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

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Kết quả xổ số Bình Dương ngày 25/9/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 25/9/2026

Cơ cấu các giải thưởng Xổ Số Miền Nam

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam đã được thay đổi từ ngày 1/1/2017, áp dụng các tỉnh thuộc khu vực Miền Nam. Cụ thể các giải vé số ấy như sau:

Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần (6 số trúng) gồm 01 giải, giá trị mỗi giải là 2.000.000.000 vnđ (2 tỷ đồng)

Giải Nhất: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30.000.000 vnđ (30 triệu đồng)

Giải Nhì: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15.000.000 vnđ (15 triệu đồng)

Giải Ba: Quay 2 lần (5 số trúng), gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ (10 triệu đồng)

Giải Tư: Quay 7 lần (5 số trúng), gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3.000.000 vnđ (3 triệu đồng)

Giải Năm: Quay 1 lần (4 số trúng), gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1.000.000 vnđ (1 triệu đồng)

Giải Sáu: Quay 3 lần (4 số trúng), đối với giải Sáu gồm có 300 giải, giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ (400 nghìn đồng)

Giải Bảy: Quay 1 lần (3 số trúng), gồm 1000 giải, giá trị mỗi giải là 200.000 vnđ (200 nghìn đồng)

Giải Tám: Quay 1 lần (2 số trúng), gồm 10000 giải, giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ (100 nghìn đồng)

Giải phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, gồm 9 giải, giá trị mỗi giải là 50.000.000 vnđ (50 triệu đồng)

Giải khuyến khích: Những tờ chỉ sai 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, gồm 45 giải, giá trị mỗi giải là 6.000.000 vnđ (6 triệu đồng).

Một số điều kiện để nhận thưởng Xổ Số Miền Nam

Về thể lệ trả thưởng thì xổ số miền Nam vẫn giống như XSMT và XSMB, cụ thể như sau:

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, chắp vá, rách và trong thời hạn 30 ngày. Nếu như quá ngày phát hành tờ vé số 30 ngày, người chơi sẽ không được nhận thưởng.

- Nếu như trúng giải có giá trị từ 10 triệu đồng một giải trở lên, người nhận giải sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng 10% giá trị giải thưởng.

- Công ty xổ số sẽ phải trả thưởng cho người trúng thưởng một lần bằng tiền Việt Nam đồng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt.

- Công ty xổ số sẽ phải thanh toán đủ số tiền trúng thưởng cho người chơi trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh giải thưởng của người chơi.

- Người trúng thưởng cũng có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng thay mình, nhưng phải có đầy đủ những giấy tờ theo quy định của pháp luật.

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