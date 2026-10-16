Xreal lên kệ kính AR thế hệ mới, nâng cấp từ hình ảnh đến trải nghiệm đeo

Xreal vừa chính thức ra mắt kính thực tế tăng cường (AR) Xreal One Pro Plus (còn được gọi là Xreal 1 Pro+ tại một số thị trường), phiên bản nâng cấp của mẫu One Pro.

Điểm nâng cấp nổi bật nhất trên Xreal One Pro Plus là hệ thống hiển thị sử dụng hai tấm nền Micro-OLED kích thước 0,55 inch do Sony sản xuất, đạt độ sáng tối đa 1.200 nits, cao hơn đáng kể so với mức 700 nits trên thế hệ One Pro.

Với kính AR, độ sáng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng quan sát nội dung khi ánh sáng từ môi trường bên ngoài chiếu vào. Nhờ mức sáng được cải thiện, hình ảnh trên One Pro Plus hứa hẹn hiển thị rõ ràng hơn trong những điều kiện nhiều ánh sáng, chẳng hạn khi sử dụng trên máy bay cạnh cửa sổ hoặc tại các không gian có ánh sáng mạnh.

Nhờ mức sáng được cải thiện, hình ảnh trên One Pro Plus hứa hẹn hiển thị rõ ràng hơn trong những điều kiện ánh sáng mạnh

Đồng thời, kính vẫn duy trì góc nhìn rộng (FoV) 57 độ cùng vi xử lý điện toán không gian X1 do chính Xreal phát triển, mang lại trường nhìn bao quát tựa như đang ngồi trước một rạp chiếu phim thu nhỏ.

Bên cạnh đó, Xreal đã bổ sung công nghệ dải tương phản động mở rộng điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI HDR). Tính năng này tự động cân chỉnh độ tương phản, giúp các mảng màu sáng tối trở nên sâu thẳm và chân thực hơn.

Một cải tiến đáng chú ý khác nằm ở công nghệ Real 3D tích hợp, cho phép chuyển đổi video 2D thông thường thành hình ảnh có chiều sâu không gian. Tốc độ xử lý được nâng từ 30 lên 60 khung hình/giây, giúp chuyển động mượt mà hơn khi xem nội dung đã chuyển đổi.

Để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sử dụng khác nhau, Xreal cũng bổ sung ba chế độ hiển thị gồm Standard (Tiêu chuẩn), Movie (Phim ảnh) và Reading (Đọc sách).

Trong đó, chế độ Reading được đánh giá cao nhờ cải thiện độ rõ nét của văn bản, giúp việc đọc tài liệu trên kính trở nên dễ chịu hơn. Đây là bổ sung thiết thực đối với những người thường xuyên làm việc từ xa, đọc tài liệu hoặc sử dụng kính như màn hình phụ cho laptop khi di chuyển.

Không chỉ tập trung vào chất lượng hình ảnh, Xreal còn thiết kế lại phần đệm mũi nhằm nâng cao sự thoải mái khi đeo lâu. Cấu trúc mới sử dụng phần đệm có kích thước lớn hơn, giúp phân bổ áp lực tốt hơn lên sống mũi và khuôn mặt, đồng thời tăng độ ổn định mà không làm ảnh hưởng đến trường nhìn.

Xreal thiết kế lại phần đệm mũi nhằm nâng cao sự thoải mái khi đeo lâu

Ngoài những nâng cấp trên, Xreal One Plus vẫn giữ nguyên thiết kế và phần lớn cấu hình của thế hệ trước. Kính không được trang bị camera, qua đó hạn chế những lo ngại về quyền riêng tư trong các không gian công cộng.

Sản phẩm hiện đã bắt đầu được mở bán chính thức trên trang web của hãng với mức giá khởi điểm là 599 USD (tương đương khoảng 15,5 triệu đồng).