Tại sự kiện Ngày Trí tuệ nhân tạo (AI Day) diễn ra ở thành phố Quảng Châu, hôm 25/11, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Xpeng, ông He Xiaopeng, đã giới thiệu phiên bản robot Iron được hoàn thiện để chuẩn bị đưa vào sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, robot này đã có thể tự đi lên sân khấu, cầm micro và giới thiệu bản thân trước khách tham dự.

Với khả năng thực hiện nhiều công việc thường ngày, tương tác với con người và vận hành liên tục, Iron được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lý đa năng trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất. Ông He Xiaopeng đánh giá đây là một trong những robot hình người tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay.

Về thiết kế, Iron được phát triển với hình dáng và kích thước gần với con người. Robot cao 1,7 m, có sải tay và kích thước bàn tay tương đương người trưởng thành, với các ngón tay có khả năng co duỗi linh hoạt. Phần đầu được thiết kế như khuôn mặt có lớp vỏ bảo vệ, cho phép robot thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc, từ vui vẻ đến tức giận. Hệ thống cảm biến xúc giác với hơn 1.500 điểm tiếp xúc trên toàn thân, kết hợp bốn camera có khả năng quan sát 3D, hệ thống nhận thức toàn cảnh 720 độ và chín micro, giúp Iron nhận diện môi trường, lập bản đồ và tự định hướng trong những không gian mới.

Về năng lực xử lý, Iron sử dụng ba chip trí tuệ nhân tạo Turing do Xpeng tự phát triển, phục vụ các mô hình AI tích hợp và điều khiển chuyển động.

Theo ông He Xiaopeng, doanh nghiệp có thể giao cho robot những nhiệm vụ lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Người sử dụng cũng có thể lập lịch công việc, trong khi robot được thiết kế để hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, với thời gian nghỉ chủ yếu dành cho việc sạc pin.

Theo kế hoạch, Iron sẽ chính thức được cung cấp tại thị trường Trung Quốc từ quý II/2027 theo hình thức thuê bao trả phí. Hiện Xpeng chưa công bố kế hoạch đưa dòng robot hình người Iron ra thị trường quốc tế.