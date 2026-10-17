Công an phường Nam Đồng (thành phố Hải Phòng) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh viên (hệ 9+) tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy số 1; nam sinh này đã bị thương nặng ngay tại trường và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

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Xót xa thêm một nam sinh ở Hải Phòng tử vong, nghi do bị bạn hành hung tại trường học.