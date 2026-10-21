Xót xa người cha 4 con bị bỏng nặng, kiệt quệ tiền điều trị

Bệnh nhân Lê Văn Hải đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng. Ảnh: HƯƠNG QUẾ TÂY

Những ngày này, tại Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng), người nhà anh Lê Văn Hải như ngồi trên đống lửa. Trên giường bệnh, người đàn ông trụ cột của gia đình 6 miệng ăn đang phải oằn mình chống chọi với những cơn đau dữ dội do vết bỏng sâu. Sự sống của anh hết sức mong manh, chưa biết liệu có thể bình phục hoàn toàn hay không.

Được biết, gia cảnh anh Hải vốn thuộc diện khó khăn ở địa phương. Là lao động chính, ai thuê mướn việc gì anh cũng nhận làm để chắt chiu từng đồng nuôi các con ăn học. Vợ anh làm công nhân nhưng sức khỏe yếu, đau ốm triền miên nên ngày làm ngày nghỉ, thu nhập bấp bênh chẳng đủ tiền thuốc thang. Mọi gánh nặng cơm áo, học hành của 4 cô con gái đang tuổi lớn đều dồn trọn lên đôi vai gầy của người cha.

Tai ương ập đến vào một buổi chiều định mệnh. Với mong muốn kiếm thêm tiền lo cho các con, anh Hải đi hái bi cây sao đen (loại hạt rơi bán cho các vườn ươm). Trong lúc trèo hái, cành cây không may va chạm làm anh ngã vướng vào đường dây điện cao thế, bất tỉnh tại chỗ và bị bỏng nặng. Ngay sau đó, anh được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch rồi nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhìn chồng nằm bất động quấn kín băng gạc trắng toát, chị Lê Thị Ny chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn. Chị cho biết, chi phí điều trị bỏng rất tốn kém; mới 5 ngày nằm cấp cứu đã tạm ứng hơn 5 triệu đồng, chưa kể các ca phẫu thuật sắp tới theo thông báo từ bác sĩ. Gia đình không có tài sản giá trị do phải lo các con ăn học, số tiền ít ỏi vay mượn từ bà con xóm giềng cũng đã gần cạn. Nhìn những ngày điều trị gian nan phía trước, chị chỉ mong anh sớm khỏe mạnh trở về gánh vác việc nhà và chăm lo cho các con.

Xót xa trước cảnh người cha gục xuống, không chỉ tính mạng anh bị đe dọa từng giờ mà tương lai của 4 đứa con thơ dại cũng đứng trước bờ vực dở dang học hành. Lúc này đây, sự chung tay, sẻ chia của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, chính quyền, đoàn thể và bạn đọc xa gần chính là chiếc phao cứu sinh quý giá giúp anh Hải và gia đình vượt qua cơn bĩ cực, níu giữ sự sống để anh tiếp tục làm điểm tựa cho người vợ yếu và đàn con thơ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Hải xin gửi về: Chị Lê Thị Ny, thôn Ngọc Chánh, xã Việt An, thành phố Đà Nẵng. Số tài khoản: 9363379182, Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Lê Thị Ny. Điện thoại: 0363.379.182.